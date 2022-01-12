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"الصحة": تسجيل 5362 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2499 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة فقط.. 368149 إصابة جديدة بكوفيد 19 في فرنسا

تسجيل عديد من الإصابات بأوميكرون

سجّلت فرنسا 368149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية، البارحة، إلى أن معدل الإصابات استقر عند 2790 حالة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية، فيما شهدت البلاد تسجيل عديد من الإصابات بأوميكرون، وهي الموجة الخامسة من إصابات كورونا.

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خلال 24 ساعة فقط.. 368149 إصابة جديدة بكوفيد 19 في فرنسا
سبق

سجّلت فرنسا 368149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية، البارحة، إلى أن معدل الإصابات استقر عند 2790 حالة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية، فيما شهدت البلاد تسجيل عديد من الإصابات بأوميكرون، وهي الموجة الخامسة من إصابات كورونا.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
08:19 AM

خلال 24 ساعة فقط.. 368149 إصابة جديدة بكوفيد 19 في فرنسا

تسجيل عديد من الإصابات بأوميكرون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت فرنسا 368149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية، البارحة، إلى أن معدل الإصابات استقر عند 2790 حالة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية، فيما شهدت البلاد تسجيل عديد من الإصابات بأوميكرون، وهي الموجة الخامسة من إصابات كورونا.

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