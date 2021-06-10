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"كورونا" يفتك بالهند.. ويسجل أعلى عدد وفيات بالعالم في 24 ساعة

ترفع الإجمالي إلى 359676 بجانب 29.2 مليون حالة إصابة بالفيروس

في زيادة قياسية بعدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19، سجلت الهند، اليوم الخميس، 6148 وفاة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب 94052 إصابة جديدة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.2 مليونًا؛ بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 359676.

ويأتي ذلك وفق سكاي نيوز عربية، بعد أن عدلت ولايات كبرى في شرق البلاد أعدادها لاحتساب من راحوا ضحية المرض في منازلهم أو في مستشفيات خاصة.

وعدلت هيئة الصحة في ولاية بيهار، إحدى أفقر ولايات البلاد، العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض يوم الأربعاء، إلى أكثر من 9400 حالة من 5400.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت في 12 فبراير 5444 وفاة بكوفيد-19.

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"كورونا" يفتك بالهند.. ويسجل أعلى عدد وفيات بالعالم في 24 ساعة
سبق

في زيادة قياسية بعدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19، سجلت الهند، اليوم الخميس، 6148 وفاة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب 94052 إصابة جديدة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.2 مليونًا؛ بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 359676.

ويأتي ذلك وفق سكاي نيوز عربية، بعد أن عدلت ولايات كبرى في شرق البلاد أعدادها لاحتساب من راحوا ضحية المرض في منازلهم أو في مستشفيات خاصة.

وعدلت هيئة الصحة في ولاية بيهار، إحدى أفقر ولايات البلاد، العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض يوم الأربعاء، إلى أكثر من 9400 حالة من 5400.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت في 12 فبراير 5444 وفاة بكوفيد-19.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
10:16 AM

"كورونا" يفتك بالهند.. ويسجل أعلى عدد وفيات بالعالم في 24 ساعة

ترفع الإجمالي إلى 359676 بجانب 29.2 مليون حالة إصابة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في زيادة قياسية بعدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19، سجلت الهند، اليوم الخميس، 6148 وفاة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب 94052 إصابة جديدة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.2 مليونًا؛ بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 359676.

ويأتي ذلك وفق سكاي نيوز عربية، بعد أن عدلت ولايات كبرى في شرق البلاد أعدادها لاحتساب من راحوا ضحية المرض في منازلهم أو في مستشفيات خاصة.

وعدلت هيئة الصحة في ولاية بيهار، إحدى أفقر ولايات البلاد، العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض يوم الأربعاء، إلى أكثر من 9400 حالة من 5400.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت في 12 فبراير 5444 وفاة بكوفيد-19.

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