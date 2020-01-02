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بالفيديو.. مباراة ودية لكرة القدم بالمكسيك تتحول لمعركة بالأسلحة النارية

راح ضحيتها 16 شخصًا وأصيب فيها خمسة آخرون

تحولت مباراة ودية لكرة القدم بين نزلاء أحد السجون المكسيكية، إلى معركة بالأسلحة النارية، راح ضحيتها 16 شخصا وأصيب فيها خمسة.

وفي تفاصيل الحادث: أثناء مباراة ودية لكرة القدم بين فريقين من المساجين داخل سجن فارونيل، الواقع في مدينة سييناغيلاس بولاية زاكاتيكاس شمال المكسيك، أول أمس الثلاثاء، دعيت إليها عائلاتهم وأصدقاؤهم، نشب شجار بين الفريقين تطور إلى عراك ثم إلى تبادل لإطلاق النار بين المساجين أنفسهم، أودى بحياة 16 سجينا وإصابة 5 أشخاص بينهم أطفال.

يذكر أن الشرطة المكسيكية احتاجت لساعتين ونصف للسيطرة على المعركة الدموية، وتعهدت السلطات بعد الحادث بتعزيز الإجراءات الأمنية في سجون الولاية، طبقاً لـ (RT).

المكسيك أسلحة نارية السجون المكسيكية

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بالفيديو.. مباراة ودية لكرة القدم بالمكسيك تتحول لمعركة بالأسلحة النارية
سبق

تحولت مباراة ودية لكرة القدم بين نزلاء أحد السجون المكسيكية، إلى معركة بالأسلحة النارية، راح ضحيتها 16 شخصا وأصيب فيها خمسة.

وفي تفاصيل الحادث: أثناء مباراة ودية لكرة القدم بين فريقين من المساجين داخل سجن فارونيل، الواقع في مدينة سييناغيلاس بولاية زاكاتيكاس شمال المكسيك، أول أمس الثلاثاء، دعيت إليها عائلاتهم وأصدقاؤهم، نشب شجار بين الفريقين تطور إلى عراك ثم إلى تبادل لإطلاق النار بين المساجين أنفسهم، أودى بحياة 16 سجينا وإصابة 5 أشخاص بينهم أطفال.

يذكر أن الشرطة المكسيكية احتاجت لساعتين ونصف للسيطرة على المعركة الدموية، وتعهدت السلطات بعد الحادث بتعزيز الإجراءات الأمنية في سجون الولاية، طبقاً لـ (RT).

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
07:01 PM

بالفيديو.. مباراة ودية لكرة القدم بالمكسيك تتحول لمعركة بالأسلحة النارية

راح ضحيتها 16 شخصًا وأصيب فيها خمسة آخرون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,917

تحولت مباراة ودية لكرة القدم بين نزلاء أحد السجون المكسيكية، إلى معركة بالأسلحة النارية، راح ضحيتها 16 شخصا وأصيب فيها خمسة.

وفي تفاصيل الحادث: أثناء مباراة ودية لكرة القدم بين فريقين من المساجين داخل سجن فارونيل، الواقع في مدينة سييناغيلاس بولاية زاكاتيكاس شمال المكسيك، أول أمس الثلاثاء، دعيت إليها عائلاتهم وأصدقاؤهم، نشب شجار بين الفريقين تطور إلى عراك ثم إلى تبادل لإطلاق النار بين المساجين أنفسهم، أودى بحياة 16 سجينا وإصابة 5 أشخاص بينهم أطفال.

يذكر أن الشرطة المكسيكية احتاجت لساعتين ونصف للسيطرة على المعركة الدموية، وتعهدت السلطات بعد الحادث بتعزيز الإجراءات الأمنية في سجون الولاية، طبقاً لـ (RT).

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