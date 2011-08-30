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اقتراب في طياته الخطر.. "ناسا": كويكب بهذا الحجم سيمر قُرب الأرض بعد غد

سيطير بمسافة تقل ثلاث مرات عن بُعد القمر عن الأرض بسرعة 8.16 كم/ ثانية

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا": إن الكويكب 2011 ES4 الذي يبلغ طوله من 22 إلى 49 مترًا، سيمر في 1 سبتمبر "بعد غد الثلاثاء"، بالقرب من الأرض على مسافة تقل ثلاث مرات عن المسافة إلى القمر.

وأضافت الوكالة، في تغريدة على "تويتر"، أن هذا الاقتراب قد يحمل في طياته الخطر لكوكب الأرض.

وأشارت "ناسا" -بحسب "روسيا اليوم"- إلى أن أدنى مسافة بين الكويكب والأرض، ستبلغ 120 ألف كيلومتر (يقع القمر على بُعد 384 ألف كيلومتر من الأرض)، وسيمر بسرعة 8.16 كيلومتر/ ثانية.

ونوهت الوكالة، بأن وقت مرور الكويكب سيكون في الساعة 19:12 بتوقيت موسكو.

وذكرت الوكالة أن "المسافة القريبة" من الكوكب، تعني في المقياس الفلكي، أن الكويكب نفسه لا يشكل خطرًا لاصطدام حقيقي بالأرض. ويتوقع الخبراء أن يمر الكويكب بأمان.

ناسا

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اقتراب في طياته الخطر.. "ناسا": كويكب بهذا الحجم سيمر قُرب الأرض بعد غد
سبق

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا": إن الكويكب 2011 ES4 الذي يبلغ طوله من 22 إلى 49 مترًا، سيمر في 1 سبتمبر "بعد غد الثلاثاء"، بالقرب من الأرض على مسافة تقل ثلاث مرات عن المسافة إلى القمر.

وأضافت الوكالة، في تغريدة على "تويتر"، أن هذا الاقتراب قد يحمل في طياته الخطر لكوكب الأرض.

وأشارت "ناسا" -بحسب "روسيا اليوم"- إلى أن أدنى مسافة بين الكويكب والأرض، ستبلغ 120 ألف كيلومتر (يقع القمر على بُعد 384 ألف كيلومتر من الأرض)، وسيمر بسرعة 8.16 كيلومتر/ ثانية.

ونوهت الوكالة، بأن وقت مرور الكويكب سيكون في الساعة 19:12 بتوقيت موسكو.

وذكرت الوكالة أن "المسافة القريبة" من الكوكب، تعني في المقياس الفلكي، أن الكويكب نفسه لا يشكل خطرًا لاصطدام حقيقي بالأرض. ويتوقع الخبراء أن يمر الكويكب بأمان.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
02:03 PM

اقتراب في طياته الخطر.. "ناسا": كويكب بهذا الحجم سيمر قُرب الأرض بعد غد

سيطير بمسافة تقل ثلاث مرات عن بُعد القمر عن الأرض بسرعة 8.16 كم/ ثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا": إن الكويكب 2011 ES4 الذي يبلغ طوله من 22 إلى 49 مترًا، سيمر في 1 سبتمبر "بعد غد الثلاثاء"، بالقرب من الأرض على مسافة تقل ثلاث مرات عن المسافة إلى القمر.

وأضافت الوكالة، في تغريدة على "تويتر"، أن هذا الاقتراب قد يحمل في طياته الخطر لكوكب الأرض.

وأشارت "ناسا" -بحسب "روسيا اليوم"- إلى أن أدنى مسافة بين الكويكب والأرض، ستبلغ 120 ألف كيلومتر (يقع القمر على بُعد 384 ألف كيلومتر من الأرض)، وسيمر بسرعة 8.16 كيلومتر/ ثانية.

ونوهت الوكالة، بأن وقت مرور الكويكب سيكون في الساعة 19:12 بتوقيت موسكو.

وذكرت الوكالة أن "المسافة القريبة" من الكوكب، تعني في المقياس الفلكي، أن الكويكب نفسه لا يشكل خطرًا لاصطدام حقيقي بالأرض. ويتوقع الخبراء أن يمر الكويكب بأمان.

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