أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، أنه وتزامنًا مع انطلاق الأعمال الإنشائية، تمت ترسية عقود بقيمة 3.847 مليار ريال على مجموعة من الشركات الوطنية لتنفيذ أجزاءٍ من مشروع حديقة الملك سلمان. وقالت المؤسسة: تشمل هذه العقود أعمال تجهيز الموقع، وإنشاء عدد من الأنفاق والجسور على طريق أبي بكر الصديق وطريق العروبة. وأشارت إلى أن العقود تتضمن كذلك أعمال البنى التحتية وأعمال تجهيز موقع المجمع الملكي للفنون.

"حديقة الملك سلمان" ترسي عقودًا بـ 3.847 مليار ريال على شركات وطنية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-21 أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، أنه وتزامنًا مع انطلاق الأعمال الإنشائية، تمت ترسية عقود بقيمة 3.847 مليار ريال على مجموعة من الشركات الوطنية لتنفيذ أجزاءٍ من مشروع حديقة الملك سلمان.



وقالت المؤسسة: تشمل هذه العقود أعمال تجهيز الموقع، وإنشاء عدد من الأنفاق والجسور على طريق أبي بكر الصديق وطريق العروبة.

وأشارت إلى أن العقود تتضمن كذلك أعمال البنى التحتية وأعمال تجهيز موقع المجمع الملكي للفنون.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 02:14 PM

"حديقة الملك سلمان" ترسي عقودًا بـ 3.847 مليار ريال على شركات وطنية تشمل إنشاء عدد من الأنفاق والجسور.. تزامنًا مع الأعمال الإنشائية





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أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، أنه وتزامنًا مع انطلاق الأعمال الإنشائية، تمت ترسية عقود بقيمة 3.847 مليار ريال على مجموعة من الشركات الوطنية لتنفيذ أجزاءٍ من مشروع حديقة الملك سلمان.



وقالت المؤسسة: تشمل هذه العقود أعمال تجهيز الموقع، وإنشاء عدد من الأنفاق والجسور على طريق أبي بكر الصديق وطريق العروبة.

وأشارت إلى أن العقود تتضمن كذلك أعمال البنى التحتية وأعمال تجهيز موقع المجمع الملكي للفنون.