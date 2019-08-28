النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف #توطين_مهنة_المحاسبة

بعد إطلاق وزارة العمل وهيئة المحاسبين برنامج التسجيل المهني

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي برنامج التسجيل المهني الذي أطلقته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يلزم المنشآت بتسجيل جميع العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة والحصول على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين، عبر الموقع الإلكتروني https://eservice.socpa.org.sa.

حيث ستقوم الوزارة بدءاً من تاريخ 1/ 1/ 1441هـ بإلزام ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.

ويأتي تدشين هذا البرنامج حرصاً من الجهتين على التحقق من المؤهلات العلمية للوافدين وتحليل جميع الوظائف المحاسبية، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لها، تمهيداً لتوطين المهنة.

وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين في البرنامج لضمان القضاء على استخدام الشهادات المزورة، حيث يعد التسجيل اعترافاً من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين، وذلك لرفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة، بما يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف #توطين_مهنة_المحاسبة
سبق

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي برنامج التسجيل المهني الذي أطلقته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يلزم المنشآت بتسجيل جميع العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة والحصول على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين، عبر الموقع الإلكتروني https://eservice.socpa.org.sa.

حيث ستقوم الوزارة بدءاً من تاريخ 1/ 1/ 1441هـ بإلزام ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.

ويأتي تدشين هذا البرنامج حرصاً من الجهتين على التحقق من المؤهلات العلمية للوافدين وتحليل جميع الوظائف المحاسبية، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لها، تمهيداً لتوطين المهنة.

وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين في البرنامج لضمان القضاء على استخدام الشهادات المزورة، حيث يعد التسجيل اعترافاً من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين، وذلك لرفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة، بما يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
02:46 PM

20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف #توطين_مهنة_المحاسبة

بعد إطلاق وزارة العمل وهيئة المحاسبين برنامج التسجيل المهني

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,377

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي برنامج التسجيل المهني الذي أطلقته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يلزم المنشآت بتسجيل جميع العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة والحصول على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين، عبر الموقع الإلكتروني https://eservice.socpa.org.sa.

حيث ستقوم الوزارة بدءاً من تاريخ 1/ 1/ 1441هـ بإلزام ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.

ويأتي تدشين هذا البرنامج حرصاً من الجهتين على التحقق من المؤهلات العلمية للوافدين وتحليل جميع الوظائف المحاسبية، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لها، تمهيداً لتوطين المهنة.

وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين في البرنامج لضمان القضاء على استخدام الشهادات المزورة، حيث يعد التسجيل اعترافاً من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين، وذلك لرفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة، بما يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,549
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,203
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,153
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,456

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة