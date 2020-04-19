"القحطاني": وفق توجهات خادم الحرمين.. معهد الإدارة يتيح "إثرائي" لجميع المواطنين والمقيمين

أكد أنها تأتي ضمن الحملة الوطنية #كلنا_مسؤول ومبادرة #تنمية_ادارية_مستمرة

أكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني أنه وضمن توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الإدارية بالمملكة العربية السعودية؛ وفي ظل ما أكدته رؤية المملكة 2030 الطموحة من مواصلة التعليم والتدريب، وتزويد المواطنين السعوديين بمختلف المعارف، والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، وضمن الحملة الوطنية السعودية "كلنا مسؤول" في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفي إطار مبادرة معهد الإدارة العامة "تنمية إدارية مستمرة"، فقد تم إتاحة مجال التسجيل لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة للالتحاق بالدورات التدريبية الإلكترونية التي تقدمها المنصة الإلكترونية "إثرائي" اعتباراً من اليوم الأحد 26 شعبان 1441هـ الموافق 19 أبريل 2020م.

وقال: إن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" أطلقها المعهد مؤخراً بهدف التسريع في رفع مستويات التنمية الإدارية في المملكة من خلال إتاحة كافة مسارات التدريب المتخصص، والحلقات العلمية، والمهارات والعلوم الإدارية التي يتطلبها سوق العمل المحلي في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة في العالم.

وأضاف: "ونظراً لاقتصار البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد على موظفي القطاع الحكومي؛ فقد سعينا إلى إتاحة الكثير من البرامج المتخصصة لجميع المواطنين سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك الشباب والشابات الذين لم يحصلوا على وظائف بهدف تأهيلهم، وتطوير مهاراتهم وفق متطلبات التغير في سوق العمل المحلي".

وأكد" القحطاني" أن المعهد فتح مجال التدريب الإلكتروني للجميع داخل المملكة عبر منصة "إثرائي" يأتي بهدف الاستفادة من المحتوى الفكري من إنتاج المعهد للجميع بشكل إلكتروني بما يتواكب مع توجهات الدولة.

وأضاف مدير عام معهد الإدارة العامة أنه في ظل الفترة الحالية التي أصبح فيها التدريب عملية ضرورية للتوافق مع المتغيرات المتسارعة، وفي ظل الحاجة للتواكب مع الإنجازات التي حققتها الدولة في تطوير الموارد البشرية، أصبحت عملية فتح الدورات التي يقدمها المعهد لمنسوبي كل من القطاع الحكومي والخاص ضرورة يفرضها الواقع الحالي لكل المواطنين وكذلك للمقيمين على أرض المملكة.

واختتم الدكتور "القحطاني" تصريحه داعياً الله أن يكلل هذا العمل بالنجاح كي تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة على طريق تحقيق التنمية الإدارية في المملكة بأعلى المعدلات ولتطوير الموارد البشرية السعودية وتأهيلها وفق أحدث المواصفات العالمية.