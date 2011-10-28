النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منصة اعتماد تفعِّل خدمة أوامر الإركاب بالتعاون مع الخطوط السعودية

فعَّلت منصة "اعتماد" الرقمية في وزارة المالية خدمة أوامر الإركاب لموظفي الجهات الحكومية، التي يمكن من خلالها إدارة عمليات أوامر الإركاب، والبحث عن الرحلات، وإتمام إجراءات الحجز، وإصدار تذكرة السفر، مع استلام التذكرة إلكترونيًّا، وذلك من خلال الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الأستاذ أحمد الصويان أن تفعيل خدمة أوامر الإركاب يأتي في إطار سعي الوزارة المستمر للتطوير والابتكار، وجهودها لدعم خطة التحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن منصة اعتماد تراعي في خدماتها ضمان سرعة الأداء، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات.

وأضاف الصويان: "توفر الخدمة للموظف الحكومي إمكانية التقديم على طلب إركاب، وتحديد وجهات السفر والمواعيد، ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث، وإصدار التذاكر إلكترونيًّا عبر عملية الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية". مبينًا أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بزيارة منصة اعتماد.

وتم تفعيل الخدمة في كل من وزارة المالية ووزارة الرياضة، على أن يتم تفعليها تدريجيًّا للجهات الحكومية كافة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الصويان إلى أن خدمة أوامر الإركاب تأتي ضمن حزمة الخدمات التي دشنتها منصة اعتماد مؤخرًا، منها "خدمات الميزانية، وسوق اعتماد، والمطالبات المالية، وخدمات التكامل، والتقارير والمؤشرات، والاستعلام عن الراتب والمستحقات، والضمان البنكي، وبيانات اعتماد، وإدارة الاستقطاعات، والتمويل وبيع المستحقات، ومزاد اعتماد". مؤكدًا أنه رغم المنجزات التي تتحقق في المنصة إلا أن عمليات التطوير والتحسين مستمرة.

من جانبه، اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية العربية السعودية الأستاذ خالد البسام أن خدمة أوامر الإركاب تمثل مشروعًا مهمًّا، من شأنه أن يسهم في تطوير وتيسير الخدمات، ومعالجة هدر الوقت والجهد عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة للحصول على التذاكر. مشيرًا إلى تطور الخدمات الإلكترونية في الخطوط الجوية العربية السعودية، وتكاملها مع الجهات الحكومية الأخرى لتوفير أفضل الخدمات لمنظومة المؤسسات الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منصة اعتماد تفعِّل خدمة أوامر الإركاب بالتعاون مع الخطوط السعودية
سبق

فعَّلت منصة "اعتماد" الرقمية في وزارة المالية خدمة أوامر الإركاب لموظفي الجهات الحكومية، التي يمكن من خلالها إدارة عمليات أوامر الإركاب، والبحث عن الرحلات، وإتمام إجراءات الحجز، وإصدار تذكرة السفر، مع استلام التذكرة إلكترونيًّا، وذلك من خلال الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الأستاذ أحمد الصويان أن تفعيل خدمة أوامر الإركاب يأتي في إطار سعي الوزارة المستمر للتطوير والابتكار، وجهودها لدعم خطة التحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن منصة اعتماد تراعي في خدماتها ضمان سرعة الأداء، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات.

وأضاف الصويان: "توفر الخدمة للموظف الحكومي إمكانية التقديم على طلب إركاب، وتحديد وجهات السفر والمواعيد، ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث، وإصدار التذاكر إلكترونيًّا عبر عملية الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية". مبينًا أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بزيارة منصة اعتماد.

وتم تفعيل الخدمة في كل من وزارة المالية ووزارة الرياضة، على أن يتم تفعليها تدريجيًّا للجهات الحكومية كافة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الصويان إلى أن خدمة أوامر الإركاب تأتي ضمن حزمة الخدمات التي دشنتها منصة اعتماد مؤخرًا، منها "خدمات الميزانية، وسوق اعتماد، والمطالبات المالية، وخدمات التكامل، والتقارير والمؤشرات، والاستعلام عن الراتب والمستحقات، والضمان البنكي، وبيانات اعتماد، وإدارة الاستقطاعات، والتمويل وبيع المستحقات، ومزاد اعتماد". مؤكدًا أنه رغم المنجزات التي تتحقق في المنصة إلا أن عمليات التطوير والتحسين مستمرة.

من جانبه، اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية العربية السعودية الأستاذ خالد البسام أن خدمة أوامر الإركاب تمثل مشروعًا مهمًّا، من شأنه أن يسهم في تطوير وتيسير الخدمات، ومعالجة هدر الوقت والجهد عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة للحصول على التذاكر. مشيرًا إلى تطور الخدمات الإلكترونية في الخطوط الجوية العربية السعودية، وتكاملها مع الجهات الحكومية الأخرى لتوفير أفضل الخدمات لمنظومة المؤسسات الحكومية.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
10:26 PM

منصة اعتماد تفعِّل خدمة أوامر الإركاب بالتعاون مع الخطوط السعودية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,359

فعَّلت منصة "اعتماد" الرقمية في وزارة المالية خدمة أوامر الإركاب لموظفي الجهات الحكومية، التي يمكن من خلالها إدارة عمليات أوامر الإركاب، والبحث عن الرحلات، وإتمام إجراءات الحجز، وإصدار تذكرة السفر، مع استلام التذكرة إلكترونيًّا، وذلك من خلال الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الأستاذ أحمد الصويان أن تفعيل خدمة أوامر الإركاب يأتي في إطار سعي الوزارة المستمر للتطوير والابتكار، وجهودها لدعم خطة التحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن منصة اعتماد تراعي في خدماتها ضمان سرعة الأداء، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات.

وأضاف الصويان: "توفر الخدمة للموظف الحكومي إمكانية التقديم على طلب إركاب، وتحديد وجهات السفر والمواعيد، ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث، وإصدار التذاكر إلكترونيًّا عبر عملية الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية". مبينًا أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بزيارة منصة اعتماد.

وتم تفعيل الخدمة في كل من وزارة المالية ووزارة الرياضة، على أن يتم تفعليها تدريجيًّا للجهات الحكومية كافة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الصويان إلى أن خدمة أوامر الإركاب تأتي ضمن حزمة الخدمات التي دشنتها منصة اعتماد مؤخرًا، منها "خدمات الميزانية، وسوق اعتماد، والمطالبات المالية، وخدمات التكامل، والتقارير والمؤشرات، والاستعلام عن الراتب والمستحقات، والضمان البنكي، وبيانات اعتماد، وإدارة الاستقطاعات، والتمويل وبيع المستحقات، ومزاد اعتماد". مؤكدًا أنه رغم المنجزات التي تتحقق في المنصة إلا أن عمليات التطوير والتحسين مستمرة.

من جانبه، اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية العربية السعودية الأستاذ خالد البسام أن خدمة أوامر الإركاب تمثل مشروعًا مهمًّا، من شأنه أن يسهم في تطوير وتيسير الخدمات، ومعالجة هدر الوقت والجهد عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة للحصول على التذاكر. مشيرًا إلى تطور الخدمات الإلكترونية في الخطوط الجوية العربية السعودية، وتكاملها مع الجهات الحكومية الأخرى لتوفير أفضل الخدمات لمنظومة المؤسسات الحكومية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,307
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,569
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,763

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة