النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا.. جونسون يطرح تحديثًا لخطته المتدرجة لتخفيف قيود كورونا

من المتوقع أن يؤكد إمكانية إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة في 12 أبريل

يحدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، خطط إعادة فتح الاقتصاد واستئناف السفر الدولي في نهاية المطاف عندما يقوم بتحديث خارطة الطريق الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وسيطرح جونسون تحديثًا لخطته المتدرجة لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لواحدة من أكثر الدول تضررًا خلال الجائحة.

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون إمكانية إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة للسلع غير الأساسية ومحلات تصفيف الشعر في 12 أبريل بإنجلترا، في الوقت الذي سيطرح فيه قدرًا أكبر من التفاصيل حول السفر الدولي.

وبموجب الخطة الحالية، لن يتم استئناف السفر الدولي حتى 17 مايو على أقرب تقدير.

وساعدت زيادة توافر الاختبارات للكشف عن كورونا، في التخفيف التدريجي للقواعد؛ حيث يحق لكل شخص في إنجلترا إجراء اختبار سريع للكشف عن كوفيد-19 مرتين في الأسبوع لمنع تفشي المرض واكتشاف الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض وفق "رويترز".

واستطاعت بريطانيا مواصلة التعافي بعد أن أعطت لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" لأكثر من نصف السكان البالغين.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا.. جونسون يطرح تحديثًا لخطته المتدرجة لتخفيف قيود كورونا
سبق

يحدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، خطط إعادة فتح الاقتصاد واستئناف السفر الدولي في نهاية المطاف عندما يقوم بتحديث خارطة الطريق الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وسيطرح جونسون تحديثًا لخطته المتدرجة لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لواحدة من أكثر الدول تضررًا خلال الجائحة.

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون إمكانية إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة للسلع غير الأساسية ومحلات تصفيف الشعر في 12 أبريل بإنجلترا، في الوقت الذي سيطرح فيه قدرًا أكبر من التفاصيل حول السفر الدولي.

وبموجب الخطة الحالية، لن يتم استئناف السفر الدولي حتى 17 مايو على أقرب تقدير.

وساعدت زيادة توافر الاختبارات للكشف عن كورونا، في التخفيف التدريجي للقواعد؛ حيث يحق لكل شخص في إنجلترا إجراء اختبار سريع للكشف عن كوفيد-19 مرتين في الأسبوع لمنع تفشي المرض واكتشاف الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض وفق "رويترز".

واستطاعت بريطانيا مواصلة التعافي بعد أن أعطت لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" لأكثر من نصف السكان البالغين.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
08:51 AM

بريطانيا.. جونسون يطرح تحديثًا لخطته المتدرجة لتخفيف قيود كورونا

من المتوقع أن يؤكد إمكانية إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة في 12 أبريل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
408

يحدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، خطط إعادة فتح الاقتصاد واستئناف السفر الدولي في نهاية المطاف عندما يقوم بتحديث خارطة الطريق الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وسيطرح جونسون تحديثًا لخطته المتدرجة لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لواحدة من أكثر الدول تضررًا خلال الجائحة.

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون إمكانية إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة للسلع غير الأساسية ومحلات تصفيف الشعر في 12 أبريل بإنجلترا، في الوقت الذي سيطرح فيه قدرًا أكبر من التفاصيل حول السفر الدولي.

وبموجب الخطة الحالية، لن يتم استئناف السفر الدولي حتى 17 مايو على أقرب تقدير.

وساعدت زيادة توافر الاختبارات للكشف عن كورونا، في التخفيف التدريجي للقواعد؛ حيث يحق لكل شخص في إنجلترا إجراء اختبار سريع للكشف عن كوفيد-19 مرتين في الأسبوع لمنع تفشي المرض واكتشاف الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض وفق "رويترز".

واستطاعت بريطانيا مواصلة التعافي بعد أن أعطت لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" لأكثر من نصف السكان البالغين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,000
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,139

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة