إصابات "كورونا" عربيًا.. الأردن 8433 إصابة ولبنان 3560 وتونس 783 والمغرب 511 والجزائر 105

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 571290 إصابة.



وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 463893 حالة شفاء بعد تسجيل 7705 حالات إضافية، كما سجلت 96 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6277 حالة.



وسجّلت لبنان 3560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و61 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 452281 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5964 وفاة.



كما سجلت تونس 783 إصابة جديدة و 26 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 248037 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8663 وفاة.



فيما سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 493353.



وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت حالتي وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8788، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 781074.



وسجلت الجزائر 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 116,543 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3071 وفاة.