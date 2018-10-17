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رئيس هيئة الأركان يفتتح العام الدراسي بكلية القيادة  للقوات المسلحة

أشار لأهمية المناهج المتطورة في تنمية القدرات التحليلية للدارسين بها

رعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الحفل الذي أقامته كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بمناسبة بدء العام الدراسي.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي وهيئة الركن.

وبعد أن أخذ "الرويلي" مكانه، بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم أعلن رئيس هيئة الأركان العامة افتتاح العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع كل التوفيق.


وأكد أهمية الدور الذي تقوم به كلية القيادة والأركان في مجال التعليم العسكري العالي ومن خلال مناهج متطورة تُنمي القدرات التحليلية والإبداعية للدارسين بها.

ثم ألقى قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة كلمة، رحب فيها رئيس هيئة الأركان العامة والحضور.

وقال: دورات الكلية تضم دارسين من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي ورئاسة الاستخبارات العامة. وتضم أيضًا دارسين من 19 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك عدداً من منسوبي بعض وزارات الدولة المختلفة.

ونوه "الرويلي" بما تحظى به كلية القيادة والأركان من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

وقدم قائد الكلية هدية تذكارية لرئيس هيئة الأركان العامة بهذه المناسبة ثم التقطت الصور التذكارية.

رئيس هيئة الأركان العامة كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس هيئة الأركان يفتتح العام الدراسي بكلية القيادة  للقوات المسلحة
سبق

رعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الحفل الذي أقامته كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بمناسبة بدء العام الدراسي.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي وهيئة الركن.

وبعد أن أخذ "الرويلي" مكانه، بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم أعلن رئيس هيئة الأركان العامة افتتاح العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع كل التوفيق.


وأكد أهمية الدور الذي تقوم به كلية القيادة والأركان في مجال التعليم العسكري العالي ومن خلال مناهج متطورة تُنمي القدرات التحليلية والإبداعية للدارسين بها.

ثم ألقى قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة كلمة، رحب فيها رئيس هيئة الأركان العامة والحضور.

وقال: دورات الكلية تضم دارسين من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي ورئاسة الاستخبارات العامة. وتضم أيضًا دارسين من 19 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك عدداً من منسوبي بعض وزارات الدولة المختلفة.

ونوه "الرويلي" بما تحظى به كلية القيادة والأركان من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

وقدم قائد الكلية هدية تذكارية لرئيس هيئة الأركان العامة بهذه المناسبة ثم التقطت الصور التذكارية.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
02:10 PM

رئيس هيئة الأركان يفتتح العام الدراسي بكلية القيادة  للقوات المسلحة

أشار لأهمية المناهج المتطورة في تنمية القدرات التحليلية للدارسين بها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الحفل الذي أقامته كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بمناسبة بدء العام الدراسي.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي وهيئة الركن.

وبعد أن أخذ "الرويلي" مكانه، بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم أعلن رئيس هيئة الأركان العامة افتتاح العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع كل التوفيق.


وأكد أهمية الدور الذي تقوم به كلية القيادة والأركان في مجال التعليم العسكري العالي ومن خلال مناهج متطورة تُنمي القدرات التحليلية والإبداعية للدارسين بها.

ثم ألقى قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة كلمة، رحب فيها رئيس هيئة الأركان العامة والحضور.

وقال: دورات الكلية تضم دارسين من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي ورئاسة الاستخبارات العامة. وتضم أيضًا دارسين من 19 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك عدداً من منسوبي بعض وزارات الدولة المختلفة.

ونوه "الرويلي" بما تحظى به كلية القيادة والأركان من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

وقدم قائد الكلية هدية تذكارية لرئيس هيئة الأركان العامة بهذه المناسبة ثم التقطت الصور التذكارية.

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