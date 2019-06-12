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قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

الحكومة اليمنية عن إرهاب الحوثي: لا يفهم إلا لغة السلاح والقوة

قالت: لم يبقَ أمام التحالف سوى العمل العسكري لإنهاء إرهابهم

قالت الحكومة اليمنية: إن مليشيات الحوثي لا تفهم إلا لغة السلاح والقوة.

وأضافت: لم يبقَ أمام التحالف والشرعية سوى العمل العسكري لإنهاء الإرهاب الحوثي.

وكانت قيادة التحالف قد أعلنت عن تعرض مطار أبها الدولي لعمل إرهابي.

وأعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران -عبر وسائل إعلامها- مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)؛ على حد زعمها؛ وهو ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تُعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

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الحكومة اليمنية عن إرهاب الحوثي: لا يفهم إلا لغة السلاح والقوة
سبق

قالت الحكومة اليمنية: إن مليشيات الحوثي لا تفهم إلا لغة السلاح والقوة.

وأضافت: لم يبقَ أمام التحالف والشرعية سوى العمل العسكري لإنهاء الإرهاب الحوثي.

وكانت قيادة التحالف قد أعلنت عن تعرض مطار أبها الدولي لعمل إرهابي.

وأعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران -عبر وسائل إعلامها- مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)؛ على حد زعمها؛ وهو ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تُعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
02:05 PM

الحكومة اليمنية عن إرهاب الحوثي: لا يفهم إلا لغة السلاح والقوة

قالت: لم يبقَ أمام التحالف سوى العمل العسكري لإنهاء إرهابهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,732

قالت الحكومة اليمنية: إن مليشيات الحوثي لا تفهم إلا لغة السلاح والقوة.

وأضافت: لم يبقَ أمام التحالف والشرعية سوى العمل العسكري لإنهاء الإرهاب الحوثي.

وكانت قيادة التحالف قد أعلنت عن تعرض مطار أبها الدولي لعمل إرهابي.

وأعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران -عبر وسائل إعلامها- مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)؛ على حد زعمها؛ وهو ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تُعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

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