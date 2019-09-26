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بالقصائد والرسومات.. "تعليم الليث" يحتفل باليوم الوطني الـ89

"الحازمي": هذه المناسبة تُرسّخ قِيَم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك

رعى مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، صباح اليوم، حفل إدارة التعليم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة".
وأقيم الحفل، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة، والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، بمقر مسرح مجمع النشاط الطلابي.
وقال مدير تعليم الليث: هذه المناسبة الغالية جاءت لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية في نفوس الناشئة.
وأضاف: كان على حدودنا أسود، وفي سمائنا صقور، وبينهما فضاء فنحن جنوده، ولن نسمح لأعدائنا أن يتسللوا عبر آرائنا أو حساباتنا؛ فلنغرد للوطن حبًّا، وللوطنية وعيًا.
وأردف: منسوبو التعليم ملتزمون بتربية الأجيال القادمة، تربية تتنامى فيها شخصياتهم وفق السياسة التعليمية التي حددتها بلادنا، ووفق المناهج التي خططتها وزارتنا؛ لتكون مدارسنا محضنًا تربويًّا تغرس فيه جذور الوطنية وتستوي على سوقها.
ورفع "الحازمي" التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة الغالية.
وتضمّن الحفلُ العديدَ من البرامج والفعاليات المتنوعة والقصائد الشعرية والكلمات الخطابية المعبرة من طلاب مدارس المحافظة، وتقديم لوحات إنشادية وعروض وطنية.
وصاحَبَ الحفلَ معرضٌ فني اشتمل على العديد من الأعمال الوطنية التشكيلية من إعداد الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى الرسومات والمجسمات المعبرة ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والانتماء للوطن.

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بالقصائد والرسومات.. "تعليم الليث" يحتفل باليوم الوطني الـ89
سبق

رعى مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، صباح اليوم، حفل إدارة التعليم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة".
وأقيم الحفل، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة، والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، بمقر مسرح مجمع النشاط الطلابي.
وقال مدير تعليم الليث: هذه المناسبة الغالية جاءت لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية في نفوس الناشئة.
وأضاف: كان على حدودنا أسود، وفي سمائنا صقور، وبينهما فضاء فنحن جنوده، ولن نسمح لأعدائنا أن يتسللوا عبر آرائنا أو حساباتنا؛ فلنغرد للوطن حبًّا، وللوطنية وعيًا.
وأردف: منسوبو التعليم ملتزمون بتربية الأجيال القادمة، تربية تتنامى فيها شخصياتهم وفق السياسة التعليمية التي حددتها بلادنا، ووفق المناهج التي خططتها وزارتنا؛ لتكون مدارسنا محضنًا تربويًّا تغرس فيه جذور الوطنية وتستوي على سوقها.
ورفع "الحازمي" التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة الغالية.
وتضمّن الحفلُ العديدَ من البرامج والفعاليات المتنوعة والقصائد الشعرية والكلمات الخطابية المعبرة من طلاب مدارس المحافظة، وتقديم لوحات إنشادية وعروض وطنية.
وصاحَبَ الحفلَ معرضٌ فني اشتمل على العديد من الأعمال الوطنية التشكيلية من إعداد الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى الرسومات والمجسمات المعبرة ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والانتماء للوطن.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
12:38 PM

بالقصائد والرسومات.. "تعليم الليث" يحتفل باليوم الوطني الـ89

"الحازمي": هذه المناسبة تُرسّخ قِيَم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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رعى مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، صباح اليوم، حفل إدارة التعليم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة".
وأقيم الحفل، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة، والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، بمقر مسرح مجمع النشاط الطلابي.
وقال مدير تعليم الليث: هذه المناسبة الغالية جاءت لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية في نفوس الناشئة.
وأضاف: كان على حدودنا أسود، وفي سمائنا صقور، وبينهما فضاء فنحن جنوده، ولن نسمح لأعدائنا أن يتسللوا عبر آرائنا أو حساباتنا؛ فلنغرد للوطن حبًّا، وللوطنية وعيًا.
وأردف: منسوبو التعليم ملتزمون بتربية الأجيال القادمة، تربية تتنامى فيها شخصياتهم وفق السياسة التعليمية التي حددتها بلادنا، ووفق المناهج التي خططتها وزارتنا؛ لتكون مدارسنا محضنًا تربويًّا تغرس فيه جذور الوطنية وتستوي على سوقها.
ورفع "الحازمي" التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة الغالية.
وتضمّن الحفلُ العديدَ من البرامج والفعاليات المتنوعة والقصائد الشعرية والكلمات الخطابية المعبرة من طلاب مدارس المحافظة، وتقديم لوحات إنشادية وعروض وطنية.
وصاحَبَ الحفلَ معرضٌ فني اشتمل على العديد من الأعمال الوطنية التشكيلية من إعداد الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى الرسومات والمجسمات المعبرة ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والانتماء للوطن.

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