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92 آلية تشارك في إطفاء حريق محطة قطار الحرمين

من جهات مختلفة بينها "الدفاع المدني" و"أرامكو" والقاعدة الجوية و"مطار جدة"

استعان الدفاع المدني في عمليات إخماد حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة بثلاث فرق إطفاء من شركة "أرامكو"، وست صهاريج مياه، وفرقتي إطفاء من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وفرقتي إطفاء أخريين من القاعدة الجوية، و45 صهريج مياه مدنياً، بالإضافة إلى 26 فرقة إطفاء من الدفاع المدني وثماني سيارات سلالم.

وما زالت آليات الدفاع المدني في الموقع على الرغم من إعلان الدفاع المدني السيطرة على الحريق في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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92 آلية تشارك في إطفاء حريق محطة قطار الحرمين
سبق

استعان الدفاع المدني في عمليات إخماد حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة بثلاث فرق إطفاء من شركة "أرامكو"، وست صهاريج مياه، وفرقتي إطفاء من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وفرقتي إطفاء أخريين من القاعدة الجوية، و45 صهريج مياه مدنياً، بالإضافة إلى 26 فرقة إطفاء من الدفاع المدني وثماني سيارات سلالم.

وما زالت آليات الدفاع المدني في الموقع على الرغم من إعلان الدفاع المدني السيطرة على الحريق في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
06:51 PM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
09:28 PM

92 آلية تشارك في إطفاء حريق محطة قطار الحرمين

من جهات مختلفة بينها "الدفاع المدني" و"أرامكو" والقاعدة الجوية و"مطار جدة"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
19
19,252

استعان الدفاع المدني في عمليات إخماد حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة بثلاث فرق إطفاء من شركة "أرامكو"، وست صهاريج مياه، وفرقتي إطفاء من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وفرقتي إطفاء أخريين من القاعدة الجوية، و45 صهريج مياه مدنياً، بالإضافة إلى 26 فرقة إطفاء من الدفاع المدني وثماني سيارات سلالم.

وما زالت آليات الدفاع المدني في الموقع على الرغم من إعلان الدفاع المدني السيطرة على الحريق في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين.

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