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"برنت" ينخفض خلال تعاملات اليوم ويبقى فوق الـ٩١ دولارًا للبرميل

على الرغم من التراجع المفاجئ للمخزونات الأمريكية ومستجدات التوترات الجيوسياسية

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس هامشيًّا على الرغم من التراجع المفاجئ للمخزونات الأمريكية، ومع متابعة مستجدات التوترات الجيوسياسية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، تراجع مخزونات النفط بنحو 4.8 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير الجاري، مقابل توقعات ارتفاعها 100 ألف برميل.

وهدأت حدة ارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الجاري، بعد ما سجلت سبعة مكاسب أسبوعية متتالية؛ مما دفع سعر الخام لأعلى مستوى منذ 2014؛ وذلك بدعم من سلسلة من تعطلات الإمدادات، ومستويات الطلب التي جاءت أقوى من التوقعات تزامنًا مع استمرار التعافي العالمي من جائحة "كورونا".

وبحسب وكالة "بلومبرج"، أعلنت كوريا الجنوبية استعدادها لضخ مخزونها الاستراتيجي من الخام في حالة أن تسبب الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا في تعطيل الإمدادات.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.37% إلى 91.21 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.25% عند 89.44 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" ينخفض خلال تعاملات اليوم ويبقى فوق الـ٩١ دولارًا للبرميل
سبق

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس هامشيًّا على الرغم من التراجع المفاجئ للمخزونات الأمريكية، ومع متابعة مستجدات التوترات الجيوسياسية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، تراجع مخزونات النفط بنحو 4.8 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير الجاري، مقابل توقعات ارتفاعها 100 ألف برميل.

وهدأت حدة ارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الجاري، بعد ما سجلت سبعة مكاسب أسبوعية متتالية؛ مما دفع سعر الخام لأعلى مستوى منذ 2014؛ وذلك بدعم من سلسلة من تعطلات الإمدادات، ومستويات الطلب التي جاءت أقوى من التوقعات تزامنًا مع استمرار التعافي العالمي من جائحة "كورونا".

وبحسب وكالة "بلومبرج"، أعلنت كوريا الجنوبية استعدادها لضخ مخزونها الاستراتيجي من الخام في حالة أن تسبب الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا في تعطيل الإمدادات.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.37% إلى 91.21 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.25% عند 89.44 دولارًا للبرميل.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
10:32 AM

"برنت" ينخفض خلال تعاملات اليوم ويبقى فوق الـ٩١ دولارًا للبرميل

على الرغم من التراجع المفاجئ للمخزونات الأمريكية ومستجدات التوترات الجيوسياسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس هامشيًّا على الرغم من التراجع المفاجئ للمخزونات الأمريكية، ومع متابعة مستجدات التوترات الجيوسياسية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، تراجع مخزونات النفط بنحو 4.8 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير الجاري، مقابل توقعات ارتفاعها 100 ألف برميل.

وهدأت حدة ارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الجاري، بعد ما سجلت سبعة مكاسب أسبوعية متتالية؛ مما دفع سعر الخام لأعلى مستوى منذ 2014؛ وذلك بدعم من سلسلة من تعطلات الإمدادات، ومستويات الطلب التي جاءت أقوى من التوقعات تزامنًا مع استمرار التعافي العالمي من جائحة "كورونا".

وبحسب وكالة "بلومبرج"، أعلنت كوريا الجنوبية استعدادها لضخ مخزونها الاستراتيجي من الخام في حالة أن تسبب الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا في تعطيل الإمدادات.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.37% إلى 91.21 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.25% عند 89.44 دولارًا للبرميل.

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