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"نقابة السيارات": نهدف لنقل 1.7 مليون حاج عبر 19 ألف حافلة حديثة الإصدار

"الحربي": وفَّرنا 18 مركزًا للاستقبال بالطرق و480 ورشة متنقلة لخدمة الحافلات

كشف عبدالرحمن بن معيوف الحربي، الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد عن الخطة التشغيلية للنقابة العامة للسيارات، التي ارتكزت على عدد من المحاور، من أهمها توضيح الدور الذي تقوم به النقابة في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي التفاصيل، أوضح "الحربي" أن النقابة تهدف هذا العام إلى نقل 1.741.000 حاج من خلال توفيرها 19.085 حافلة، منها 3888 حافلة إصدار 2020 بموديلات حديثة، وتوفير 18 مركزًا للاستقبال والمساندة على الطرق، و14 دورية ميدانية، و480 ورشة متنقلة لخدمة الحافلات، و118 ونشًا لسحب الحافلات المتعطلة على الطرقات.

واستعرض الحربي الدور الذي تقوم به النقابة تجاه شركات النقل المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.

وفي نهاية المؤتمر قدم الحربي شكره وتقديره للإعلاميين كافة، وثمَّن جهودهم المبذولة في المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

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"نقابة السيارات": نهدف لنقل 1.7 مليون حاج عبر 19 ألف حافلة حديثة الإصدار
سبق

كشف عبدالرحمن بن معيوف الحربي، الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد عن الخطة التشغيلية للنقابة العامة للسيارات، التي ارتكزت على عدد من المحاور، من أهمها توضيح الدور الذي تقوم به النقابة في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي التفاصيل، أوضح "الحربي" أن النقابة تهدف هذا العام إلى نقل 1.741.000 حاج من خلال توفيرها 19.085 حافلة، منها 3888 حافلة إصدار 2020 بموديلات حديثة، وتوفير 18 مركزًا للاستقبال والمساندة على الطرق، و14 دورية ميدانية، و480 ورشة متنقلة لخدمة الحافلات، و118 ونشًا لسحب الحافلات المتعطلة على الطرقات.

واستعرض الحربي الدور الذي تقوم به النقابة تجاه شركات النقل المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.

وفي نهاية المؤتمر قدم الحربي شكره وتقديره للإعلاميين كافة، وثمَّن جهودهم المبذولة في المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
11:04 PM

"نقابة السيارات": نهدف لنقل 1.7 مليون حاج عبر 19 ألف حافلة حديثة الإصدار

"الحربي": وفَّرنا 18 مركزًا للاستقبال بالطرق و480 ورشة متنقلة لخدمة الحافلات

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشف عبدالرحمن بن معيوف الحربي، الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد عن الخطة التشغيلية للنقابة العامة للسيارات، التي ارتكزت على عدد من المحاور، من أهمها توضيح الدور الذي تقوم به النقابة في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي التفاصيل، أوضح "الحربي" أن النقابة تهدف هذا العام إلى نقل 1.741.000 حاج من خلال توفيرها 19.085 حافلة، منها 3888 حافلة إصدار 2020 بموديلات حديثة، وتوفير 18 مركزًا للاستقبال والمساندة على الطرق، و14 دورية ميدانية، و480 ورشة متنقلة لخدمة الحافلات، و118 ونشًا لسحب الحافلات المتعطلة على الطرقات.

واستعرض الحربي الدور الذي تقوم به النقابة تجاه شركات النقل المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.

وفي نهاية المؤتمر قدم الحربي شكره وتقديره للإعلاميين كافة، وثمَّن جهودهم المبذولة في المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

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