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أمين الأمم المتحدة يرحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا

"غوتيريش" يرحّب بالدعوة لإنهاء عرقلة إنتاج النفط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، أطراف النزاع في ليبيا للانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

وأعرب "غوتيريش" عن أمله بأن تحترم القوات التابعة للجانبين دعوات وقف إطلاق النار فورًا، وأن تتم مراجعة تنفيذها على الفور من قبل اللجنة العسكرية المشتركة بمساعدة الأمم المتحدة.

ورحب "غوتيريش"، حسب بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان ديوغاريك، بالدعوة لإنهاء عرقلة إنتاج النفط.

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أمين الأمم المتحدة يرحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا
سبق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، أطراف النزاع في ليبيا للانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

وأعرب "غوتيريش" عن أمله بأن تحترم القوات التابعة للجانبين دعوات وقف إطلاق النار فورًا، وأن تتم مراجعة تنفيذها على الفور من قبل اللجنة العسكرية المشتركة بمساعدة الأمم المتحدة.

ورحب "غوتيريش"، حسب بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان ديوغاريك، بالدعوة لإنهاء عرقلة إنتاج النفط.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
05:08 PM

أمين الأمم المتحدة يرحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا

"غوتيريش" يرحّب بالدعوة لإنهاء عرقلة إنتاج النفط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، أطراف النزاع في ليبيا للانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

وأعرب "غوتيريش" عن أمله بأن تحترم القوات التابعة للجانبين دعوات وقف إطلاق النار فورًا، وأن تتم مراجعة تنفيذها على الفور من قبل اللجنة العسكرية المشتركة بمساعدة الأمم المتحدة.

ورحب "غوتيريش"، حسب بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان ديوغاريك، بالدعوة لإنهاء عرقلة إنتاج النفط.

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