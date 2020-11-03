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"تويتر" يحدد وسائل إعلام معينة كمصادر لنتائج الانتخابات الأمريكية

قال في رسالة: تجمع يضم صحفيين ومحللين لمتابعة وتحليل أخبار الانتخابات

حدد موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي "تويتر" عدداً من وسائل الإعلام الأمريكية، باعتبارها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات الأمريكية التي ستجري اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر.

وذكر موقع "تويتر" في رسالة نشرها أمس الإثنين، أن وسائل الإعلام التي يعتبرها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات، هي: شبكات "أيه.بي.سي"، و"سي.بي.إس نيوز"، و"سي.إن.إن"، و"فوكس نيوز"، و"إن.بي.سي" التلفزيونية، إلى جانب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، وموقع "ديسشن ديسك إتش كيو"، وهو تجمع يضم صحفيين ومحللين من عديد من وسائل الإعلام الأمريكية لمتابعة وتحليل أخبار الانتخابات.

ووفق "روسيا اليوم" أشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، إلى أن موقع "تويتر" سيعتبر أي نتيجة رسمية إذا أعلنها أحد مسؤولي الانتخابات في أيّ ولاية أو اثنتين على الأقل من وسائل الإعلام التي حددها.

يُذكر أن موقع "تويتر" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى يواجه ضغوطاً قوية للحد من استخدامها في الترويج لأخبار أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية، في إطار محاولات أطراف عديدة للتأثير في هذه الانتخابات بطرق غير قانونية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"تويتر" يحدد وسائل إعلام معينة كمصادر لنتائج الانتخابات الأمريكية
سبق

حدد موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي "تويتر" عدداً من وسائل الإعلام الأمريكية، باعتبارها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات الأمريكية التي ستجري اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر.

وذكر موقع "تويتر" في رسالة نشرها أمس الإثنين، أن وسائل الإعلام التي يعتبرها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات، هي: شبكات "أيه.بي.سي"، و"سي.بي.إس نيوز"، و"سي.إن.إن"، و"فوكس نيوز"، و"إن.بي.سي" التلفزيونية، إلى جانب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، وموقع "ديسشن ديسك إتش كيو"، وهو تجمع يضم صحفيين ومحللين من عديد من وسائل الإعلام الأمريكية لمتابعة وتحليل أخبار الانتخابات.

ووفق "روسيا اليوم" أشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، إلى أن موقع "تويتر" سيعتبر أي نتيجة رسمية إذا أعلنها أحد مسؤولي الانتخابات في أيّ ولاية أو اثنتين على الأقل من وسائل الإعلام التي حددها.

يُذكر أن موقع "تويتر" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى يواجه ضغوطاً قوية للحد من استخدامها في الترويج لأخبار أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية، في إطار محاولات أطراف عديدة للتأثير في هذه الانتخابات بطرق غير قانونية.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:28 AM

"تويتر" يحدد وسائل إعلام معينة كمصادر لنتائج الانتخابات الأمريكية

قال في رسالة: تجمع يضم صحفيين ومحللين لمتابعة وتحليل أخبار الانتخابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدد موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي "تويتر" عدداً من وسائل الإعلام الأمريكية، باعتبارها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات الأمريكية التي ستجري اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر.

وذكر موقع "تويتر" في رسالة نشرها أمس الإثنين، أن وسائل الإعلام التي يعتبرها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات، هي: شبكات "أيه.بي.سي"، و"سي.بي.إس نيوز"، و"سي.إن.إن"، و"فوكس نيوز"، و"إن.بي.سي" التلفزيونية، إلى جانب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، وموقع "ديسشن ديسك إتش كيو"، وهو تجمع يضم صحفيين ومحللين من عديد من وسائل الإعلام الأمريكية لمتابعة وتحليل أخبار الانتخابات.

ووفق "روسيا اليوم" أشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، إلى أن موقع "تويتر" سيعتبر أي نتيجة رسمية إذا أعلنها أحد مسؤولي الانتخابات في أيّ ولاية أو اثنتين على الأقل من وسائل الإعلام التي حددها.

يُذكر أن موقع "تويتر" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى يواجه ضغوطاً قوية للحد من استخدامها في الترويج لأخبار أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية، في إطار محاولات أطراف عديدة للتأثير في هذه الانتخابات بطرق غير قانونية.

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