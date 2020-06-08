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نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس محافظة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
12:03 PM

نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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