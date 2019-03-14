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بعد قرار تعليق الدراسة حرصًا على سلامة المبتعثين.. تعرَّف على توصيات المحلقية الثقافية بأمريكا

شكَّلت فريقًا من المختصين للتعامل مع أزمة كورونا

أكدت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه ‏حرصًا على سلامة المبتعثين فقد تم تشكيل فريق من المختصين للتعامل مع أزمة فيروس كورونا؛ وذلك تماشيًا مع قرارات بعض الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ؛ وتم إغلاق مدارسها وجامعاتها، وتحويل الدراسة إلى دراسة بُعد مؤقتًا.

وتفصيلاً، أوصى الفريق المشكَّل بأنه ‏نظرًا لانتشار الوباء عالميًّا، وليس هناك بلد أكثر أمنًا من الآخر، إضافة إلى احتمالية زيادة فرص الإصابة بسبب السفر، وعدم صدور بيان من إدارة الهجرة حيال عودة المبتعثين في حالة مغادرتهم بهذا الوقت؛ لذا نوصي الجميع باتباع توصيات السلطات الصحية للوقاية، وإكمال الدراسة عن بُعد في أماكن وجودهم.

وأضافت الملحقية‏ب أنه سيتم التوقف المؤقت عن استقبال المراجعين في مبنى الملحقية، والاستعاضة عن ذلك بتوفير اتصال مرئي بمركز خدمة المبتعثين للتواصل عن بُعد مع الطلاب، وتنفيذ ومتابعة طلباتهم، وسيتم توفير رابط الاتصال لجميع المبتعثين قريبًا، ويتم العمل بهذه الطريقة حتى إشعار آخر.

وتمنت الملحقية للجميع السلامة، واتباع إجراءات الوقاية الصادرة من السلطات الرسمية في كل ولاية، وفي حالة الطوارئ يمكن التواصل عبر هاتف الطوارئ للملحقية الثقافية، وكذلك هواتف الطوارئ للسفارة والقنصليات.

فيروس كورونا الجديد الملحقية الثقافية في أمريكا تعليق الدراسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قرار تعليق الدراسة حرصًا على سلامة المبتعثين.. تعرَّف على توصيات المحلقية الثقافية بأمريكا
سبق

أكدت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه ‏حرصًا على سلامة المبتعثين فقد تم تشكيل فريق من المختصين للتعامل مع أزمة فيروس كورونا؛ وذلك تماشيًا مع قرارات بعض الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ؛ وتم إغلاق مدارسها وجامعاتها، وتحويل الدراسة إلى دراسة بُعد مؤقتًا.

وتفصيلاً، أوصى الفريق المشكَّل بأنه ‏نظرًا لانتشار الوباء عالميًّا، وليس هناك بلد أكثر أمنًا من الآخر، إضافة إلى احتمالية زيادة فرص الإصابة بسبب السفر، وعدم صدور بيان من إدارة الهجرة حيال عودة المبتعثين في حالة مغادرتهم بهذا الوقت؛ لذا نوصي الجميع باتباع توصيات السلطات الصحية للوقاية، وإكمال الدراسة عن بُعد في أماكن وجودهم.

وأضافت الملحقية‏ب أنه سيتم التوقف المؤقت عن استقبال المراجعين في مبنى الملحقية، والاستعاضة عن ذلك بتوفير اتصال مرئي بمركز خدمة المبتعثين للتواصل عن بُعد مع الطلاب، وتنفيذ ومتابعة طلباتهم، وسيتم توفير رابط الاتصال لجميع المبتعثين قريبًا، ويتم العمل بهذه الطريقة حتى إشعار آخر.

وتمنت الملحقية للجميع السلامة، واتباع إجراءات الوقاية الصادرة من السلطات الرسمية في كل ولاية، وفي حالة الطوارئ يمكن التواصل عبر هاتف الطوارئ للملحقية الثقافية، وكذلك هواتف الطوارئ للسفارة والقنصليات.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:51 AM

بعد قرار تعليق الدراسة حرصًا على سلامة المبتعثين.. تعرَّف على توصيات المحلقية الثقافية بأمريكا

شكَّلت فريقًا من المختصين للتعامل مع أزمة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكدت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه ‏حرصًا على سلامة المبتعثين فقد تم تشكيل فريق من المختصين للتعامل مع أزمة فيروس كورونا؛ وذلك تماشيًا مع قرارات بعض الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ؛ وتم إغلاق مدارسها وجامعاتها، وتحويل الدراسة إلى دراسة بُعد مؤقتًا.

وتفصيلاً، أوصى الفريق المشكَّل بأنه ‏نظرًا لانتشار الوباء عالميًّا، وليس هناك بلد أكثر أمنًا من الآخر، إضافة إلى احتمالية زيادة فرص الإصابة بسبب السفر، وعدم صدور بيان من إدارة الهجرة حيال عودة المبتعثين في حالة مغادرتهم بهذا الوقت؛ لذا نوصي الجميع باتباع توصيات السلطات الصحية للوقاية، وإكمال الدراسة عن بُعد في أماكن وجودهم.

وأضافت الملحقية‏ب أنه سيتم التوقف المؤقت عن استقبال المراجعين في مبنى الملحقية، والاستعاضة عن ذلك بتوفير اتصال مرئي بمركز خدمة المبتعثين للتواصل عن بُعد مع الطلاب، وتنفيذ ومتابعة طلباتهم، وسيتم توفير رابط الاتصال لجميع المبتعثين قريبًا، ويتم العمل بهذه الطريقة حتى إشعار آخر.

وتمنت الملحقية للجميع السلامة، واتباع إجراءات الوقاية الصادرة من السلطات الرسمية في كل ولاية، وفي حالة الطوارئ يمكن التواصل عبر هاتف الطوارئ للملحقية الثقافية، وكذلك هواتف الطوارئ للسفارة والقنصليات.

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