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في رابع التجارب الودية وبهدف "السومة".. الأهلي يلحق بالتعادل أمام الملعب التونسي

تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي 1-1 أمام نظيره الملعب التونسي، في رابع التجارب الودية، اليوم الخميس، ضمن معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

افتتح الملعب التونسي التسجيل، بعد مرور 10 دقائق على انطلاقة المباراة، وعدل عمر السومة النتيجة للأهلي في الشوط الثاني.

وسبق أن تعادل الأهلي في مباراته الودية الأولى 2-2 مع فريق مستقبل الرجيش، بينما كسب الثانية أمام أمل حمام سوسة التونسي بنتيجة 2-1، فاز في الثالثة بهدف دون رد على الصفاقسي، ضمن معسكره التحضيري في تونس.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في رابع التجارب الودية وبهدف "السومة".. الأهلي يلحق بالتعادل أمام الملعب التونسي
سبق

تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي 1-1 أمام نظيره الملعب التونسي، في رابع التجارب الودية، اليوم الخميس، ضمن معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

افتتح الملعب التونسي التسجيل، بعد مرور 10 دقائق على انطلاقة المباراة، وعدل عمر السومة النتيجة للأهلي في الشوط الثاني.

وسبق أن تعادل الأهلي في مباراته الودية الأولى 2-2 مع فريق مستقبل الرجيش، بينما كسب الثانية أمام أمل حمام سوسة التونسي بنتيجة 2-1، فاز في الثالثة بهدف دون رد على الصفاقسي، ضمن معسكره التحضيري في تونس.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
10:43 PM

في رابع التجارب الودية وبهدف "السومة".. الأهلي يلحق بالتعادل أمام الملعب التونسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي 1-1 أمام نظيره الملعب التونسي، في رابع التجارب الودية، اليوم الخميس، ضمن معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

افتتح الملعب التونسي التسجيل، بعد مرور 10 دقائق على انطلاقة المباراة، وعدل عمر السومة النتيجة للأهلي في الشوط الثاني.

وسبق أن تعادل الأهلي في مباراته الودية الأولى 2-2 مع فريق مستقبل الرجيش، بينما كسب الثانية أمام أمل حمام سوسة التونسي بنتيجة 2-1، فاز في الثالثة بهدف دون رد على الصفاقسي، ضمن معسكره التحضيري في تونس.

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