النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مُذنّب ضخم يحزم أخطاره طارقًا أبواب الأرض.. شوهد من قبل 1500 عام

ترجيحات ضمن بحث يكشف تفاصيل عدة.. و"عودة": شبكتان في العالم رَصَدَتَاهُ

رجّح باحثون فلكيون أن مذنبًا كبيرًا ولامعًا جدًّا يسمى (C/539 W1) قد يكون في طريقه إلينا، وأن جسيماته كانت قد وصلتنا كتحذير قبل وصول المذنب؛ حيث تقدّر مدة دورانه حول الأرض بحوالي 200 إلى 2000 سنة، ويُعتقد أن آخر مرة وصل فيها بالقرب منّا للشمس كانت سنة 539 ميلادي.

في حين كان مركز الفلك الدولي قد شارك في بحثٍ علمي محكم نشر في المجلة العلمية Planetary and Space Sciences، وذلك في العدد الصادر بداية هذا العام 2020م، وعنوان البحث هو "ثوران زخة شهب العوائيات عام 2019، واستراتيجية البحث عن مذنبات تشكل خطرًا على الأرض"، وشارك فيه باحثون من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وخبراء في رصد الشهب من عدة دول في العالم.

ويفصّل البحث كيف أن لمثل هذه الأرصاد القدرة على تحديد موقع المذنب الذي قد يشكل خطرًا على الأرض، وذلك من خلال تحديد مدار الحزام الغباري المسبب للزخة عام 2019، ومن خلال القيم الأخرى يمكن توقع لمعانه ومداره، قد يكون في طريقه إلينا، وأن هذه الجسيمات وصلتنا كتحذير قبل وصول المذنب! وتقدّر مدة دورانه حول الأرض بحوالي 200 إلى 2000 سنة، ويعتقد أن آخر مرة وصل فيها بالقرب من الشمس كانت سنة 539 ميلادي.

المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي وأحد المشاركين في ذلك البحث؛ أوضح لـ"سبق" أن البحث يتلخّص في تمكّن شبكتين في العالم من رصد عدة شهب تابعة لزخة شهب تسمى (15 العوائيات) ليلة 21-22 أبريل 2019م؛ الشبكة الأولى كانت شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك، وهي شبكة أنشأها ويشغلها مركز الفلك الدولي، وتتكون من ثلاث محطات آلية للشهب موزعة في أماكن مختلفة في الدولة، والشبكة الثانية هي شبكة BeNeLux، وهي شبكة تتكون من عدة محطات للشهب في أوروبا منتشرة في ثلاث دول؛ هي: هولندا وبلجيكا ولكسمبورج.

وبيّن أن الشبكة الأوروبية تمكّنت من تصوير 9 شهب تابعة لزخة شهب (15 العوائيات) ليلة 21-22 أبريل 2019م، وذلك ما بين الساعة 21:28 والساعة 00:12.؛ في حين تمكنت الشبكة الإماراتية من تصوير أربعة شهب تابعة لذات الزخة ما بين الساعة 23:00 والساعة 00:13 بالتوقيت العالمي، وعلى الرغم من أن الزخات الشهابية تحدث بشكل عام كل سنة، إلا أن آخر مرة شوهدت فيها هذه الزخة كان عام 2013م.

وأشار "عودة" إلى أن فريق البحث قام بإجراء حساب مثلثات لتحديد العناصر المدارية لكل جسيم تسبب بالشهب، وتبين أن الإحداثيات الاستوائية لنقطة إشعاع زخة الشهب هي خط طول 213.7 وخط عرض 11.3، وبلغت سرعة الشهب 28 كيلومترًا في الثانية الواحدة، ووجد أن ذروة الزخة حدثت في الساعة 23:14 بالتوقيت العالمي، ويقدر أن متوسط كتلة الجسيم المسبب للشهب هو 1.2 غرام فقط، وبينت الحسابات أن هذه الجسيمات كانت تدور حول الشمس مرة واحدة كل 100 إلى 380 سنة!.

وذكر أن من أهم نتائج البحث أن العناصر المدارية للجسيمات المسببة لهذه الشهب تعود لمذنب طويل الأمد وكبير نسبيًّا. وقال: "أكد الباحثون على أن هذه الجسيمات التي اصطدمت بالأرض خلال هذه الزخة، كانت قد انفصلت عن المذنب منذ أمد طويل، وقد مرت الأرض بجانب هذا الحزام الغباري للمذنب عام 2013م، وستمرّ مرة أخرى عام 2027م. وبالرجوع لأرشيف المذنبات اللامعة عبر التاريخ، وجد الباحثون أن العناصر المدارية لهذه الجسيمات تقارب العناصر المدارية لمذنب كبير ولامع جدًّا يسمى (C/539 W1)، وقد شوهد من قبل عامة الناس في أوروبا لمدة 40 يومًا سنة 539 ميلادية، ولذلك يعتقد الباحثون أن هذا المذنب قد يكون هو المسبب لزخة الشهب هذه.

وأشار إلى ما خلُصَ إليه الباحثون من أن إجراء رصد ممنهج للبحث عن مثل هذه المذنبات قد يؤدي لاكتشافها مبكرًا، خاصةً أنها تمثل خطرًا على الأرض نتيجة لتقاطع مدارها معها.

مُذنّب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مُذنّب ضخم يحزم أخطاره طارقًا أبواب الأرض.. شوهد من قبل 1500 عام
سبق

رجّح باحثون فلكيون أن مذنبًا كبيرًا ولامعًا جدًّا يسمى (C/539 W1) قد يكون في طريقه إلينا، وأن جسيماته كانت قد وصلتنا كتحذير قبل وصول المذنب؛ حيث تقدّر مدة دورانه حول الأرض بحوالي 200 إلى 2000 سنة، ويُعتقد أن آخر مرة وصل فيها بالقرب منّا للشمس كانت سنة 539 ميلادي.

في حين كان مركز الفلك الدولي قد شارك في بحثٍ علمي محكم نشر في المجلة العلمية Planetary and Space Sciences، وذلك في العدد الصادر بداية هذا العام 2020م، وعنوان البحث هو "ثوران زخة شهب العوائيات عام 2019، واستراتيجية البحث عن مذنبات تشكل خطرًا على الأرض"، وشارك فيه باحثون من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وخبراء في رصد الشهب من عدة دول في العالم.

ويفصّل البحث كيف أن لمثل هذه الأرصاد القدرة على تحديد موقع المذنب الذي قد يشكل خطرًا على الأرض، وذلك من خلال تحديد مدار الحزام الغباري المسبب للزخة عام 2019، ومن خلال القيم الأخرى يمكن توقع لمعانه ومداره، قد يكون في طريقه إلينا، وأن هذه الجسيمات وصلتنا كتحذير قبل وصول المذنب! وتقدّر مدة دورانه حول الأرض بحوالي 200 إلى 2000 سنة، ويعتقد أن آخر مرة وصل فيها بالقرب من الشمس كانت سنة 539 ميلادي.

المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي وأحد المشاركين في ذلك البحث؛ أوضح لـ"سبق" أن البحث يتلخّص في تمكّن شبكتين في العالم من رصد عدة شهب تابعة لزخة شهب تسمى (15 العوائيات) ليلة 21-22 أبريل 2019م؛ الشبكة الأولى كانت شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك، وهي شبكة أنشأها ويشغلها مركز الفلك الدولي، وتتكون من ثلاث محطات آلية للشهب موزعة في أماكن مختلفة في الدولة، والشبكة الثانية هي شبكة BeNeLux، وهي شبكة تتكون من عدة محطات للشهب في أوروبا منتشرة في ثلاث دول؛ هي: هولندا وبلجيكا ولكسمبورج.

وبيّن أن الشبكة الأوروبية تمكّنت من تصوير 9 شهب تابعة لزخة شهب (15 العوائيات) ليلة 21-22 أبريل 2019م، وذلك ما بين الساعة 21:28 والساعة 00:12.؛ في حين تمكنت الشبكة الإماراتية من تصوير أربعة شهب تابعة لذات الزخة ما بين الساعة 23:00 والساعة 00:13 بالتوقيت العالمي، وعلى الرغم من أن الزخات الشهابية تحدث بشكل عام كل سنة، إلا أن آخر مرة شوهدت فيها هذه الزخة كان عام 2013م.

وأشار "عودة" إلى أن فريق البحث قام بإجراء حساب مثلثات لتحديد العناصر المدارية لكل جسيم تسبب بالشهب، وتبين أن الإحداثيات الاستوائية لنقطة إشعاع زخة الشهب هي خط طول 213.7 وخط عرض 11.3، وبلغت سرعة الشهب 28 كيلومترًا في الثانية الواحدة، ووجد أن ذروة الزخة حدثت في الساعة 23:14 بالتوقيت العالمي، ويقدر أن متوسط كتلة الجسيم المسبب للشهب هو 1.2 غرام فقط، وبينت الحسابات أن هذه الجسيمات كانت تدور حول الشمس مرة واحدة كل 100 إلى 380 سنة!.

وذكر أن من أهم نتائج البحث أن العناصر المدارية للجسيمات المسببة لهذه الشهب تعود لمذنب طويل الأمد وكبير نسبيًّا. وقال: "أكد الباحثون على أن هذه الجسيمات التي اصطدمت بالأرض خلال هذه الزخة، كانت قد انفصلت عن المذنب منذ أمد طويل، وقد مرت الأرض بجانب هذا الحزام الغباري للمذنب عام 2013م، وستمرّ مرة أخرى عام 2027م. وبالرجوع لأرشيف المذنبات اللامعة عبر التاريخ، وجد الباحثون أن العناصر المدارية لهذه الجسيمات تقارب العناصر المدارية لمذنب كبير ولامع جدًّا يسمى (C/539 W1)، وقد شوهد من قبل عامة الناس في أوروبا لمدة 40 يومًا سنة 539 ميلادية، ولذلك يعتقد الباحثون أن هذا المذنب قد يكون هو المسبب لزخة الشهب هذه.

وأشار إلى ما خلُصَ إليه الباحثون من أن إجراء رصد ممنهج للبحث عن مثل هذه المذنبات قد يؤدي لاكتشافها مبكرًا، خاصةً أنها تمثل خطرًا على الأرض نتيجة لتقاطع مدارها معها.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:08 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:05 PM

مُذنّب ضخم يحزم أخطاره طارقًا أبواب الأرض.. شوهد من قبل 1500 عام

ترجيحات ضمن بحث يكشف تفاصيل عدة.. و"عودة": شبكتان في العالم رَصَدَتَاهُ

A A A
فهد العتيبي - الرياض
3
4,590

رجّح باحثون فلكيون أن مذنبًا كبيرًا ولامعًا جدًّا يسمى (C/539 W1) قد يكون في طريقه إلينا، وأن جسيماته كانت قد وصلتنا كتحذير قبل وصول المذنب؛ حيث تقدّر مدة دورانه حول الأرض بحوالي 200 إلى 2000 سنة، ويُعتقد أن آخر مرة وصل فيها بالقرب منّا للشمس كانت سنة 539 ميلادي.

في حين كان مركز الفلك الدولي قد شارك في بحثٍ علمي محكم نشر في المجلة العلمية Planetary and Space Sciences، وذلك في العدد الصادر بداية هذا العام 2020م، وعنوان البحث هو "ثوران زخة شهب العوائيات عام 2019، واستراتيجية البحث عن مذنبات تشكل خطرًا على الأرض"، وشارك فيه باحثون من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وخبراء في رصد الشهب من عدة دول في العالم.

ويفصّل البحث كيف أن لمثل هذه الأرصاد القدرة على تحديد موقع المذنب الذي قد يشكل خطرًا على الأرض، وذلك من خلال تحديد مدار الحزام الغباري المسبب للزخة عام 2019، ومن خلال القيم الأخرى يمكن توقع لمعانه ومداره، قد يكون في طريقه إلينا، وأن هذه الجسيمات وصلتنا كتحذير قبل وصول المذنب! وتقدّر مدة دورانه حول الأرض بحوالي 200 إلى 2000 سنة، ويعتقد أن آخر مرة وصل فيها بالقرب من الشمس كانت سنة 539 ميلادي.

المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي وأحد المشاركين في ذلك البحث؛ أوضح لـ"سبق" أن البحث يتلخّص في تمكّن شبكتين في العالم من رصد عدة شهب تابعة لزخة شهب تسمى (15 العوائيات) ليلة 21-22 أبريل 2019م؛ الشبكة الأولى كانت شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك، وهي شبكة أنشأها ويشغلها مركز الفلك الدولي، وتتكون من ثلاث محطات آلية للشهب موزعة في أماكن مختلفة في الدولة، والشبكة الثانية هي شبكة BeNeLux، وهي شبكة تتكون من عدة محطات للشهب في أوروبا منتشرة في ثلاث دول؛ هي: هولندا وبلجيكا ولكسمبورج.

وبيّن أن الشبكة الأوروبية تمكّنت من تصوير 9 شهب تابعة لزخة شهب (15 العوائيات) ليلة 21-22 أبريل 2019م، وذلك ما بين الساعة 21:28 والساعة 00:12.؛ في حين تمكنت الشبكة الإماراتية من تصوير أربعة شهب تابعة لذات الزخة ما بين الساعة 23:00 والساعة 00:13 بالتوقيت العالمي، وعلى الرغم من أن الزخات الشهابية تحدث بشكل عام كل سنة، إلا أن آخر مرة شوهدت فيها هذه الزخة كان عام 2013م.

وأشار "عودة" إلى أن فريق البحث قام بإجراء حساب مثلثات لتحديد العناصر المدارية لكل جسيم تسبب بالشهب، وتبين أن الإحداثيات الاستوائية لنقطة إشعاع زخة الشهب هي خط طول 213.7 وخط عرض 11.3، وبلغت سرعة الشهب 28 كيلومترًا في الثانية الواحدة، ووجد أن ذروة الزخة حدثت في الساعة 23:14 بالتوقيت العالمي، ويقدر أن متوسط كتلة الجسيم المسبب للشهب هو 1.2 غرام فقط، وبينت الحسابات أن هذه الجسيمات كانت تدور حول الشمس مرة واحدة كل 100 إلى 380 سنة!.

وذكر أن من أهم نتائج البحث أن العناصر المدارية للجسيمات المسببة لهذه الشهب تعود لمذنب طويل الأمد وكبير نسبيًّا. وقال: "أكد الباحثون على أن هذه الجسيمات التي اصطدمت بالأرض خلال هذه الزخة، كانت قد انفصلت عن المذنب منذ أمد طويل، وقد مرت الأرض بجانب هذا الحزام الغباري للمذنب عام 2013م، وستمرّ مرة أخرى عام 2027م. وبالرجوع لأرشيف المذنبات اللامعة عبر التاريخ، وجد الباحثون أن العناصر المدارية لهذه الجسيمات تقارب العناصر المدارية لمذنب كبير ولامع جدًّا يسمى (C/539 W1)، وقد شوهد من قبل عامة الناس في أوروبا لمدة 40 يومًا سنة 539 ميلادية، ولذلك يعتقد الباحثون أن هذا المذنب قد يكون هو المسبب لزخة الشهب هذه.

وأشار إلى ما خلُصَ إليه الباحثون من أن إجراء رصد ممنهج للبحث عن مثل هذه المذنبات قد يؤدي لاكتشافها مبكرًا، خاصةً أنها تمثل خطرًا على الأرض نتيجة لتقاطع مدارها معها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,864
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,799
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,526
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,877

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة