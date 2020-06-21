النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محاضرة طبية تجهز الأهلي قبل بدء التدريبات.. والرئيس يعقد اجتماعاً باللاعبين

طالبت الجميع بالتقيد بتنفيذ بروتوكول العودة

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والإداريين والجهاز الطبي والعاملين في إدارة كرة القدم، بالحضور إلى مقر النادي مساء اليوم استعداداً لبدء التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد قرار رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم الأحد.

وعقد منسوبي وزارة الصحة محاضرة للاعبين والجهاز الطبي على البروتوكول الطبي المتبع في التدريبات والمباريات حسب تعليمات وزارة الرياضة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة داخل كافة المنشآت حرصاً على سلامة جميع المنسوبين.

وكان رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، قد عقد اجتماعاً مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، هنأ من خلاله اللاعبين على عودة النشاط الرياضي من جديد، مقدماً لهم شكره باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة على وقفتهم مع ناديهم أثناء فترة توقف المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا خاصة في الحفاظ على الجاهزية البدنية من خلال التدريبات الانفرادية.

وقال مؤمنة "لدي ثقة كبيرة في عناصر الفريق الحالية في تحقيق الانتصارات المتتالية في هذا الوقت الهام من عمر المنافسات المحلية والخارجية والتي تشمل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة دوري أبطال آسيا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
محاضرة طبية تجهز الأهلي قبل بدء التدريبات.. والرئيس يعقد اجتماعاً باللاعبين
سبق

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والإداريين والجهاز الطبي والعاملين في إدارة كرة القدم، بالحضور إلى مقر النادي مساء اليوم استعداداً لبدء التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد قرار رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم الأحد.

وعقد منسوبي وزارة الصحة محاضرة للاعبين والجهاز الطبي على البروتوكول الطبي المتبع في التدريبات والمباريات حسب تعليمات وزارة الرياضة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة داخل كافة المنشآت حرصاً على سلامة جميع المنسوبين.

وكان رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، قد عقد اجتماعاً مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، هنأ من خلاله اللاعبين على عودة النشاط الرياضي من جديد، مقدماً لهم شكره باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة على وقفتهم مع ناديهم أثناء فترة توقف المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا خاصة في الحفاظ على الجاهزية البدنية من خلال التدريبات الانفرادية.

وقال مؤمنة "لدي ثقة كبيرة في عناصر الفريق الحالية في تحقيق الانتصارات المتتالية في هذا الوقت الهام من عمر المنافسات المحلية والخارجية والتي تشمل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة دوري أبطال آسيا".

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
10:03 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
11:14 PM

محاضرة طبية تجهز الأهلي قبل بدء التدريبات.. والرئيس يعقد اجتماعاً باللاعبين

طالبت الجميع بالتقيد بتنفيذ بروتوكول العودة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
154

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والإداريين والجهاز الطبي والعاملين في إدارة كرة القدم، بالحضور إلى مقر النادي مساء اليوم استعداداً لبدء التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد قرار رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم الأحد.

وعقد منسوبي وزارة الصحة محاضرة للاعبين والجهاز الطبي على البروتوكول الطبي المتبع في التدريبات والمباريات حسب تعليمات وزارة الرياضة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة داخل كافة المنشآت حرصاً على سلامة جميع المنسوبين.

وكان رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، قد عقد اجتماعاً مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، هنأ من خلاله اللاعبين على عودة النشاط الرياضي من جديد، مقدماً لهم شكره باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة على وقفتهم مع ناديهم أثناء فترة توقف المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا خاصة في الحفاظ على الجاهزية البدنية من خلال التدريبات الانفرادية.

وقال مؤمنة "لدي ثقة كبيرة في عناصر الفريق الحالية في تحقيق الانتصارات المتتالية في هذا الوقت الهام من عمر المنافسات المحلية والخارجية والتي تشمل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة دوري أبطال آسيا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,124
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,020
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,423

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة