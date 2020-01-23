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النظام السوري يعترف باختراق المعارضة لنقاط تمركز في إدلب

استخدمت مختلف أنواع الأسلحة في مهاجمته

أقر النظام السوري اليوم (الخميس) باختراق فصائل المعارضة لنقاط تمركزه في محافظة إدلب بعد تفجيرهم عربات مفخخة، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء التابعة للنظام.

وذكرت الوكالة أن المسلحين تمكنوا عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة، ومن ضمنها العربات المفخخة، وتحت غطاء ناري كثيف، من اختراق بعض نقاط تمركز الجيش التي أعادت انتشارها.

وأشارت إلى أن الاشتباكات لاتزال مستمرة.

وإدلب آخر منطقة لا تزال في قبضة المعارضة، وفر مئات الآلاف من سكان المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية وسط ضربات جوية كثيفة من القوات الروسية .

النظام السوري إدلب

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النظام السوري يعترف باختراق المعارضة لنقاط تمركز في إدلب
سبق

أقر النظام السوري اليوم (الخميس) باختراق فصائل المعارضة لنقاط تمركزه في محافظة إدلب بعد تفجيرهم عربات مفخخة، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء التابعة للنظام.

وذكرت الوكالة أن المسلحين تمكنوا عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة، ومن ضمنها العربات المفخخة، وتحت غطاء ناري كثيف، من اختراق بعض نقاط تمركز الجيش التي أعادت انتشارها.

وأشارت إلى أن الاشتباكات لاتزال مستمرة.

وإدلب آخر منطقة لا تزال في قبضة المعارضة، وفر مئات الآلاف من سكان المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية وسط ضربات جوية كثيفة من القوات الروسية .

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
03:06 PM

النظام السوري يعترف باختراق المعارضة لنقاط تمركز في إدلب

استخدمت مختلف أنواع الأسلحة في مهاجمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقر النظام السوري اليوم (الخميس) باختراق فصائل المعارضة لنقاط تمركزه في محافظة إدلب بعد تفجيرهم عربات مفخخة، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء التابعة للنظام.

وذكرت الوكالة أن المسلحين تمكنوا عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة، ومن ضمنها العربات المفخخة، وتحت غطاء ناري كثيف، من اختراق بعض نقاط تمركز الجيش التي أعادت انتشارها.

وأشارت إلى أن الاشتباكات لاتزال مستمرة.

وإدلب آخر منطقة لا تزال في قبضة المعارضة، وفر مئات الآلاف من سكان المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية وسط ضربات جوية كثيفة من القوات الروسية .

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