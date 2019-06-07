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"آل فطيح" في ذمة الله إثر حادث مروري

انتقل إلى رحمة الله تعالى، قبلان بن علي بن قبلان آل فطيح مدير مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم يدمة، وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية بيدمة، إثر حادث مروري تعرض له.
"سبق" تتقدم بالعزاء لسعيدان بن قبلان آل فطيح ولأسرة الفقيد وذويه، وتسأل المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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"آل فطيح" في ذمة الله إثر حادث مروري
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، قبلان بن علي بن قبلان آل فطيح مدير مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم يدمة، وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية بيدمة، إثر حادث مروري تعرض له.
"سبق" تتقدم بالعزاء لسعيدان بن قبلان آل فطيح ولأسرة الفقيد وذويه، وتسأل المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
03:07 PM
اخر تعديل
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
03:49 PM

"آل فطيح" في ذمة الله إثر حادث مروري

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، قبلان بن علي بن قبلان آل فطيح مدير مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم يدمة، وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية بيدمة، إثر حادث مروري تعرض له.
"سبق" تتقدم بالعزاء لسعيدان بن قبلان آل فطيح ولأسرة الفقيد وذويه، وتسأل المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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