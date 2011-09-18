النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متى تكون تخفيضات المحال والمتاجر الإلكترونية نظامية؟.. "التجارة" تجيب

أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أنه في المناسبات الموسمية تكثر العروض والتخفيضات.

وقال الحسين: "تذكَّر أن لك حقوقًا لا بد أن تعرفها قبل عملية الشراء. أولاً: تشترط وزارة التجارة على المحال والمتاجر الإلكترونية الحصول على ترخيص، وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني. ثانيًا: يُشترط التوضيح للمستهلك بوضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل التخفيض وبعده. ثالثًا: إذا رأيت إعلان تخفيض في محل تجاري أو متجر إلكتروني تجد أنه يحتوي على باركود، بإمكانك التأكد من صحة التخفيض، وأنه تخفيض حقيقي وليس وهميًّا، عن طريق مسح الرمز على تطبيق تخفيضات، وسيتضح لك بيانات التخفيض كاملة. رابعًا: إذا كان التخفيض من متجر إلكتروني فبإمكانك التأكد من موثوقيته من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة معروف".

وختم "الحسين": "أخيرًا، يحق لك الإبلاغ في حال وجود مخالفات لترخيص التخفيضات". مؤكدًا أن الأنظمة تحفظ حقك، وتؤمِّن للتاجر بيئة سليمة وشفافة لتقديم العروض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متى تكون تخفيضات المحال والمتاجر الإلكترونية نظامية؟.. "التجارة" تجيب
سبق

أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أنه في المناسبات الموسمية تكثر العروض والتخفيضات.

وقال الحسين: "تذكَّر أن لك حقوقًا لا بد أن تعرفها قبل عملية الشراء. أولاً: تشترط وزارة التجارة على المحال والمتاجر الإلكترونية الحصول على ترخيص، وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني. ثانيًا: يُشترط التوضيح للمستهلك بوضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل التخفيض وبعده. ثالثًا: إذا رأيت إعلان تخفيض في محل تجاري أو متجر إلكتروني تجد أنه يحتوي على باركود، بإمكانك التأكد من صحة التخفيض، وأنه تخفيض حقيقي وليس وهميًّا، عن طريق مسح الرمز على تطبيق تخفيضات، وسيتضح لك بيانات التخفيض كاملة. رابعًا: إذا كان التخفيض من متجر إلكتروني فبإمكانك التأكد من موثوقيته من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة معروف".

وختم "الحسين": "أخيرًا، يحق لك الإبلاغ في حال وجود مخالفات لترخيص التخفيضات". مؤكدًا أن الأنظمة تحفظ حقك، وتؤمِّن للتاجر بيئة سليمة وشفافة لتقديم العروض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
01:24 AM

متى تكون تخفيضات المحال والمتاجر الإلكترونية نظامية؟.. "التجارة" تجيب

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
851

أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أنه في المناسبات الموسمية تكثر العروض والتخفيضات.

وقال الحسين: "تذكَّر أن لك حقوقًا لا بد أن تعرفها قبل عملية الشراء. أولاً: تشترط وزارة التجارة على المحال والمتاجر الإلكترونية الحصول على ترخيص، وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني. ثانيًا: يُشترط التوضيح للمستهلك بوضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل التخفيض وبعده. ثالثًا: إذا رأيت إعلان تخفيض في محل تجاري أو متجر إلكتروني تجد أنه يحتوي على باركود، بإمكانك التأكد من صحة التخفيض، وأنه تخفيض حقيقي وليس وهميًّا، عن طريق مسح الرمز على تطبيق تخفيضات، وسيتضح لك بيانات التخفيض كاملة. رابعًا: إذا كان التخفيض من متجر إلكتروني فبإمكانك التأكد من موثوقيته من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة معروف".

وختم "الحسين": "أخيرًا، يحق لك الإبلاغ في حال وجود مخالفات لترخيص التخفيضات". مؤكدًا أن الأنظمة تحفظ حقك، وتؤمِّن للتاجر بيئة سليمة وشفافة لتقديم العروض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,727
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,665
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,861
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة