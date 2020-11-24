بدعم "اللقاح".. "باركليز": النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021

إنتاج لقاحات عالية الفاعلية على المدى القصير سيكون بمثابة نقطة تحول

توقّع بنك باركليز البريطاني أن يبلغ خام برنت 53 دولاراً للبرميل في 2021 بفعل ضبط منظمة "أوبك" وحلفائها الإنتاج، واستناداً إلى تعزيز لقاح محتمل لـ"كوفيد19" الطلب في النصف الثاني من العام، مبقياً بذلك على توقعاته السابقة.

وكتب البنك في مذكرة، أمس، أن إنتاج لقاحات عالية الفاعلية على المدى القصير سيكون بمثابة نقطة تحول للطلب؛ حيث قد يُفضي لتعافي اقتصادي أكثر استدامة.

وتوقع أن يسجل "مزيج برنت" في المتوسط 53 دولاراً، و"خام غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 50 دولاراً، للبرميل العام المقبل.

ومن المقرر أن ترفع "أوبك+" الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في إطار التخفيف المتدرج لتخفيضات إنتاج قياسية اتُفق عليها في العام الحالي.

وأضاف البنك: نتوقع أن ترجئ "أوبك+" زيادة أهداف الإنتاج 3 أشهر حين تجتمع في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقد ارتفعت أسعار النفط أمس، لتواصل مكاسبها؛ إذ يتوقع المتعاملون تعافياً للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس "كورونا".

وعززت المعنويات الآمال في أن تستمر منظمة "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون؛ المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، في كبح الإنتاج.

وارتفع "خام برنت" 1.3 % إلى 45.66 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 15:43 بتوقيت غرينيتش، بينما زاد "خام غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 0.9 % إلى 42.81 دولاراً للبرميل. وقفز الخامان 5 % الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إينس، كبير خبراء الأسواق العالمية في "أكسي"؛ وهي شركة خدمات مالية: تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفاعلية لقاحات فيروس (كورونا) قيد التطوير، والتوقعات بأن اجتماع (أوبك+) في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الحالية لمدة بين 3 و6 أشهر.

وقالت شركة "أسترازينيكا" البريطانية للعقاقير، الاثنين، إن لقاحها لفيروس "كورونا المستجد"، الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد، قد يكون فعالاً بنسبة 90% بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.

وتجتمع "أوبك+" يومي 30 نوفمبر الحالي و1 ديسمبر المقبل لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً من 7.7 مليون برميل يومياً بدءاً من يناير لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

وقالت 3 مصادر تجارية، أمس، إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير حكومية في البلاد، اشترت نحو 20 مليون برميل من الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط للتسليم في أوائل 2021.

وأضافت المصادر أن المؤسسة اشترت الشحنات على 3 جولات من العطاءات هذا الشهر للتسليم في يناير وفبراير المقبلين.

وذكرت المصادر أن الخام منخفض الكبريت من نيجيريا وأنجولا يشكل الجزء الأكبر من الإمدادات، كما اشترت "مؤسسة النفط الهندية" أيضاً 4 ملايين برميل من "خام أبوظبي عالي الكبريت".

وأضافوا أن درجات الخام تشمل "إرها" و"فوركادوس" و"جيراسول" و"زاكوم العلوي" و"داس" و"مربان".