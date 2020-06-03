رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك وتيماء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.