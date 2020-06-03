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رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك وتيماء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك وتيماء
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
12:08 PM

رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك وتيماء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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