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"الثبيتي" يحتفل بتخرُّجه من "الأمنية"

احتفل الملازم أول مهندس "مشاري بن عبدالعزيز الثبيتي" بتخرُّجه من الكلية الأمنية.

وبهذه المناسبة تلقى "الثبيتي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، وأبدى سعادته بهذه المناسبة.

"سبق" تبارك لـ"الثبيتي"، وتتمنى له مزيدًا من التفوُّق والتقدُّم خدمة للدين، ثم الملك والوطن.

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"الثبيتي" يحتفل بتخرُّجه من "الأمنية"
سبق

احتفل الملازم أول مهندس "مشاري بن عبدالعزيز الثبيتي" بتخرُّجه من الكلية الأمنية.

وبهذه المناسبة تلقى "الثبيتي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، وأبدى سعادته بهذه المناسبة.

"سبق" تبارك لـ"الثبيتي"، وتتمنى له مزيدًا من التفوُّق والتقدُّم خدمة للدين، ثم الملك والوطن.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
11:53 PM

"الثبيتي" يحتفل بتخرُّجه من "الأمنية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفل الملازم أول مهندس "مشاري بن عبدالعزيز الثبيتي" بتخرُّجه من الكلية الأمنية.

وبهذه المناسبة تلقى "الثبيتي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، وأبدى سعادته بهذه المناسبة.

"سبق" تبارك لـ"الثبيتي"، وتتمنى له مزيدًا من التفوُّق والتقدُّم خدمة للدين، ثم الملك والوطن.

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