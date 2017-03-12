في ظل تزايد البلاغات.. مطالبات بتكثيف الجهود لتعقيم وتنظيف المصاعد والصرافات

باعتبارها من الأسطح التي تُسهم في انتقال عدوى الفيروسات والميكروبات

شددَ الكثير من المراجعين للمستشفيات الخاصة، والحكومية، على ضرورة زيادة تكثيف الجهود، لتعقيم وتنظيف المصاعد التي تشهد ازدحامًا واستخدامًا منهم، وذلك بعد مشاهدة البعض منها ملوثًا، وبعيدًا عن الرقابة، خصوصًا في مثل هذه الأيام التي تتضاعف فيها الجهود من قبل وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتتزايد البلاغات من قبل المراجعين ممن يشهدون مثل هذه الملاحظات على هذه المصاعد، في الوقت الذي تُطالب فيه تلك المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية بالعمل على تنظيفها ورقابتها على مدار الساعة، باعتبارها من الأسطح والمواقع التي تُسهم في انتقال الفيروس أو حتى الميكروبات الأخرى من خلال الملامسة، بخلاف ما يعتري تلك المصاعد من سوء النظافة؛ ما يعني أن الأمر بات إجبارًا في عملية تنظيفها وتطهيرها، والعمل على متابعتها على مدار الساعة.

وفي الإطار نفسه، كذلك الحال بالنسبة لمكائن الصرف الآلي؛ فهي الأخرى من الأسطح التي قد يستقر عليها الفيروس أو الميكروبات بشكلٍ عام، فهي بعيدة عن الرقابة والنظافة خصوصًا في مثل هذه الأيام.