ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الشهر الأول من إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالكارثة والفشل.

وقال ترامب اليوم الاثنين في خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في ولاية فلوريدا: إن جو بايدن رئيس فشل في التعامل مع إيران وسعى للتفاوض مع طهران بشأن الملف النووي؛ مشيرًا إلى أن الشهر الأول من الإدارة الجديدة الأكثر كارثية لأي رئيس في التاريخ الحديث.

وتابع ترامب: "كنا نعلم جميعًا أن إدارة بايدن ستكون سيئة لكن لم يتخيل أحد منا مدى سوء حالهم، والى أي مدى سيذهبون".

ولم يعلن ترامب رسميًّا ترشحه للرئاسة في انتخابات 2024؛ إلا أنه ألمح إلى الترشح بقوله: "يمكنني هزيمتهم للمرة الثالثة"؛ في إشارة إلى الانتخابات المقبلة؛ حيث لم يقر ترامب هزيمته في انتخابات 2020، وأعلن نفسه فائزًا للمرة الثانية في عدة مناسبات.

وأكد ترامب أنه لن يؤسس حزبًا جديدًا، وسيستمر في العمل مع الحزب الجمهوري؛ مشيرًا إلى أنه وحزبه يؤمنون بضرورة الوقوف في وجه الصين.

وانتقد ترامب سياسيات بايدن في مكافحة فيروس كورونا وتوزيع اللقاحات وسياسات الهجرة التي أقرتها الإدارة الجديدة ووصفها باللا أخلاقية وغير القانونية.