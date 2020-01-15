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النائب العام يبحث مع نظيره الإماراتي محاربة الإرهاب والفساد

أكد "المعجب" متانة العلاقة بين البلدين

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأربعاء، نظيره الإماراتي المستشار أحمد سيف الشامسي، والوفد المرافق له، بالمقر الرئيسي للنيابة العامة في مدينة الرياض.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين نيابتي البلدين.

واستعرض، خلال اللقاء، الذي حضره وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وعدد من القيادات في النيابة العامة الإماراتية والسعودية، المواضيع المشتركة بين النيابتين، فيما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد، وبحث سبل التطور في العمل النيابي.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بعد الاجتماع على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيداً لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة، كما أن التعاون بين النيابتين يأتي متسقاً مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في جميع الجوانب ومن بينها ما يخص العمل النيابي.

وفي ختام اللقاء، تقدّم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ببالغ شكره لنظيره الإماراتي والوفد المرافق له، وتكريمهم بتقديم الدروع التذكارية.

النائب العام النائب العام الإماراتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام يبحث مع نظيره الإماراتي محاربة الإرهاب والفساد
سبق

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأربعاء، نظيره الإماراتي المستشار أحمد سيف الشامسي، والوفد المرافق له، بالمقر الرئيسي للنيابة العامة في مدينة الرياض.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين نيابتي البلدين.

واستعرض، خلال اللقاء، الذي حضره وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وعدد من القيادات في النيابة العامة الإماراتية والسعودية، المواضيع المشتركة بين النيابتين، فيما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد، وبحث سبل التطور في العمل النيابي.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بعد الاجتماع على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيداً لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة، كما أن التعاون بين النيابتين يأتي متسقاً مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في جميع الجوانب ومن بينها ما يخص العمل النيابي.

وفي ختام اللقاء، تقدّم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ببالغ شكره لنظيره الإماراتي والوفد المرافق له، وتكريمهم بتقديم الدروع التذكارية.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
05:55 PM

النائب العام يبحث مع نظيره الإماراتي محاربة الإرهاب والفساد

أكد "المعجب" متانة العلاقة بين البلدين

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حمد الفراج - الرياض
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التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأربعاء، نظيره الإماراتي المستشار أحمد سيف الشامسي، والوفد المرافق له، بالمقر الرئيسي للنيابة العامة في مدينة الرياض.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين نيابتي البلدين.

واستعرض، خلال اللقاء، الذي حضره وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وعدد من القيادات في النيابة العامة الإماراتية والسعودية، المواضيع المشتركة بين النيابتين، فيما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد، وبحث سبل التطور في العمل النيابي.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بعد الاجتماع على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيداً لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة، كما أن التعاون بين النيابتين يأتي متسقاً مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في جميع الجوانب ومن بينها ما يخص العمل النيابي.

وفي ختام اللقاء، تقدّم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ببالغ شكره لنظيره الإماراتي والوفد المرافق له، وتكريمهم بتقديم الدروع التذكارية.

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