باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 43 حالة إسعافية خلال سوبر شو داون 2019 للمصارعة الاستعراضية، يوم أمس الجمعة الموافق 7 يونيو 2019، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وهي الفعالية التي جمعت الكثير من المصارعين. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" إنه تم مباشرة 43 حالة إسعافية غير منقولة، منها حالة لمُصارع. وأضاف "أبوزيد" أن الحالات غير المنقولة تعاني ما بين ضيق تنفس وإجهاد، مشيراً إلى أن عدد الفرق المشاركة 15 فرقة إسعافية منها خمس فرق عناية طبية.

جدة.. 15 فرقة إسعافية تباشر 43 حالة خلال "سوبر شو داون" للمصارعة الاستعراضي أحمد العبدالله سبق 2019-06-08 باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 43 حالة إسعافية خلال سوبر شو داون 2019 للمصارعة الاستعراضية، يوم أمس الجمعة الموافق 7 يونيو 2019، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وهي الفعالية التي جمعت الكثير من المصارعين.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" إنه تم مباشرة 43 حالة إسعافية غير منقولة، منها حالة لمُصارع.

وأضاف "أبوزيد" أن الحالات غير المنقولة تعاني ما بين ضيق تنفس وإجهاد، مشيراً إلى أن عدد الفرق المشاركة 15 فرقة إسعافية منها خمس فرق عناية طبية.



08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440 07:40 PM

جدة.. 15 فرقة إسعافية تباشر 43 حالة خلال "سوبر شو داون" للمصارعة الاستعراضي إحدى الحالات كانت لمُصارع





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باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 43 حالة إسعافية خلال سوبر شو داون 2019 للمصارعة الاستعراضية، يوم أمس الجمعة الموافق 7 يونيو 2019، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وهي الفعالية التي جمعت الكثير من المصارعين.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" إنه تم مباشرة 43 حالة إسعافية غير منقولة، منها حالة لمُصارع.

وأضاف "أبوزيد" أن الحالات غير المنقولة تعاني ما بين ضيق تنفس وإجهاد، مشيراً إلى أن عدد الفرق المشاركة 15 فرقة إسعافية منها خمس فرق عناية طبية.

