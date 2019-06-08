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جدة.. 15 فرقة إسعافية تباشر 43 حالة خلال "سوبر شو داون" للمصارعة الاستعراضي

إحدى الحالات كانت لمُصارع

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 43 حالة إسعافية خلال سوبر شو داون 2019 للمصارعة الاستعراضية، يوم أمس الجمعة الموافق 7 يونيو 2019، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وهي الفعالية التي جمعت الكثير من المصارعين.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" إنه تم مباشرة 43 حالة إسعافية غير منقولة، منها حالة لمُصارع.
وأضاف "أبوزيد" أن الحالات غير المنقولة تعاني ما بين ضيق تنفس وإجهاد، مشيراً إلى أن عدد الفرق المشاركة 15 فرقة إسعافية منها خمس فرق عناية طبية.

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جدة.. 15 فرقة إسعافية تباشر 43 حالة خلال "سوبر شو داون" للمصارعة الاستعراضي
سبق

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 43 حالة إسعافية خلال سوبر شو داون 2019 للمصارعة الاستعراضية، يوم أمس الجمعة الموافق 7 يونيو 2019، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وهي الفعالية التي جمعت الكثير من المصارعين.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" إنه تم مباشرة 43 حالة إسعافية غير منقولة، منها حالة لمُصارع.
وأضاف "أبوزيد" أن الحالات غير المنقولة تعاني ما بين ضيق تنفس وإجهاد، مشيراً إلى أن عدد الفرق المشاركة 15 فرقة إسعافية منها خمس فرق عناية طبية.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
07:40 PM

جدة.. 15 فرقة إسعافية تباشر 43 حالة خلال "سوبر شو داون" للمصارعة الاستعراضي

إحدى الحالات كانت لمُصارع

A A A
أحمد العبدالله - جدة
20
7,430

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 43 حالة إسعافية خلال سوبر شو داون 2019 للمصارعة الاستعراضية، يوم أمس الجمعة الموافق 7 يونيو 2019، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وهي الفعالية التي جمعت الكثير من المصارعين.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ"سبق" إنه تم مباشرة 43 حالة إسعافية غير منقولة، منها حالة لمُصارع.
وأضاف "أبوزيد" أن الحالات غير المنقولة تعاني ما بين ضيق تنفس وإجهاد، مشيراً إلى أن عدد الفرق المشاركة 15 فرقة إسعافية منها خمس فرق عناية طبية.

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