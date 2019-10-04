النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيجابيات حريق قطار الحرمين

لا يمكن وصف الحريق الذي طال سقف محطة قطار الحرمين في السليمانية بجدة سوى بأنه هدر للمال العام، كما أنه يمثل حالة مخيفة ومقلقة من التهاون والتراخي في التعامل مع مشاريع الدولة، وأعني بذلك إلزام الشركات المنفذة بكل البنود المتفق عليها.

ليس خافيا علينا جميعًا أن مشروع قطار الحرمين الشريفين هو من أكبر المشاريع التنموية الحديثة، التي تقدم خدمات جليلة لزوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك لم تبخل السعودية مطلقًا في الإنفاق عليه؛ فخصصت له ميزانية إجمالية، تصل إلى 63 مليار ريال، حتى يكون نموذجيًّا في كل مواصفاته وتفاصيله الفنية؛ فالقطار يقطع المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط، مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بطول 450 كم. وطاقة المشروع الاستيعابية 60 مليون مسافر سنويًّا. والقطار يعد أسرع وأول قطار من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. فهل يُعقل بعد كل هذا الصرف السخي أن يشب حريق في سقف المحطة، وينتشر كيفما يحلو له متسلحًا بعدم وجود عوامل سلامة ولو فاسدة؟!

لا أحب أن أستبق الأحداث، أو الحكم على الأشياء قبل الأوان؛ فأنا أعلم أن هناك لجنة مشكَّلة من جهات عدة تحت إشراف إمارة مكة المكرمة، تتولى التحقيق في أسباب الحريق للوصول إلى مَن تقع عليه المسؤولية، ولكن دعونا نستثمر إيجابيات هذا الحريق، والاستفادة منه في تلافي مثل هذه الأخطاء مستقبلاً؛ فالحريق في حد ذاته بمنزلة جريمة، لها فاعل مستتر حتى اللحظة، ويومًا ما سيتم الكشف عن هذا الفاعل، وسينال عقابه وفق الأنظمة المعمول بها. وهذا لا ينبغي أن يكون هدفًا في حد ذاته، وإنما لا بد أن يكون هدفنا الرئيس عدم تكرار هذا الخطأ مرة ثانية؛ فالدولة ـ أعزها الله ـ مُقبلة على مشاريع عملاقة بمئات المليارات، ضمن مستهدفات رؤية 2030. هذه المشاريع سيتابعها العالم بأكمله؛ ليرى كيف تحول السعودية بوصلة اقتصادها من "النفط" إلى قطاعات اقتصادية واستثمارية جديدة، مثل السياحة والترفيه. ومثل هذه المشاريع لا مجال للخطأ فيها، أو التهاون في مواصفاتها الفنية، كما حصل في مشروع قطار الحرمين. ونحمد الله أن الحريق طال سقف الطابق الثاني فقط؛ ليفتح أعيننا على ما قد خفي علينا من أمور وإجراءات.

أعود وأكرر أن التعامل مع المشاريع التنموية للدولة يحتاج إلى متخصصين قادرين على اختيار الشركات القادرة على التصميم والتنفيذ وفق المواصفات المحددة، وقادرة أيضًا على تقييم أداء هذه الشركات فترة بعد أخرى لتصحيح مسارها إذا لزم الأمر؛ فالجهات المراقبة والمشرفة لا تقل أهمية عن الجهات المنفذة؛ إذ يجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية. والاعتقاد بأن الشركات المنفذة على أرض الواقع هي الأهم هو اعتقاد خاطئ، قد ندفع ثمنه إذا لم تكن هناك جهات تراقب وتقيّم وتعاقب.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
إيجابيات حريق قطار الحرمين
سبق

لا يمكن وصف الحريق الذي طال سقف محطة قطار الحرمين في السليمانية بجدة سوى بأنه هدر للمال العام، كما أنه يمثل حالة مخيفة ومقلقة من التهاون والتراخي في التعامل مع مشاريع الدولة، وأعني بذلك إلزام الشركات المنفذة بكل البنود المتفق عليها.

ليس خافيا علينا جميعًا أن مشروع قطار الحرمين الشريفين هو من أكبر المشاريع التنموية الحديثة، التي تقدم خدمات جليلة لزوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك لم تبخل السعودية مطلقًا في الإنفاق عليه؛ فخصصت له ميزانية إجمالية، تصل إلى 63 مليار ريال، حتى يكون نموذجيًّا في كل مواصفاته وتفاصيله الفنية؛ فالقطار يقطع المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط، مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بطول 450 كم. وطاقة المشروع الاستيعابية 60 مليون مسافر سنويًّا. والقطار يعد أسرع وأول قطار من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. فهل يُعقل بعد كل هذا الصرف السخي أن يشب حريق في سقف المحطة، وينتشر كيفما يحلو له متسلحًا بعدم وجود عوامل سلامة ولو فاسدة؟!

لا أحب أن أستبق الأحداث، أو الحكم على الأشياء قبل الأوان؛ فأنا أعلم أن هناك لجنة مشكَّلة من جهات عدة تحت إشراف إمارة مكة المكرمة، تتولى التحقيق في أسباب الحريق للوصول إلى مَن تقع عليه المسؤولية، ولكن دعونا نستثمر إيجابيات هذا الحريق، والاستفادة منه في تلافي مثل هذه الأخطاء مستقبلاً؛ فالحريق في حد ذاته بمنزلة جريمة، لها فاعل مستتر حتى اللحظة، ويومًا ما سيتم الكشف عن هذا الفاعل، وسينال عقابه وفق الأنظمة المعمول بها. وهذا لا ينبغي أن يكون هدفًا في حد ذاته، وإنما لا بد أن يكون هدفنا الرئيس عدم تكرار هذا الخطأ مرة ثانية؛ فالدولة ـ أعزها الله ـ مُقبلة على مشاريع عملاقة بمئات المليارات، ضمن مستهدفات رؤية 2030. هذه المشاريع سيتابعها العالم بأكمله؛ ليرى كيف تحول السعودية بوصلة اقتصادها من "النفط" إلى قطاعات اقتصادية واستثمارية جديدة، مثل السياحة والترفيه. ومثل هذه المشاريع لا مجال للخطأ فيها، أو التهاون في مواصفاتها الفنية، كما حصل في مشروع قطار الحرمين. ونحمد الله أن الحريق طال سقف الطابق الثاني فقط؛ ليفتح أعيننا على ما قد خفي علينا من أمور وإجراءات.

أعود وأكرر أن التعامل مع المشاريع التنموية للدولة يحتاج إلى متخصصين قادرين على اختيار الشركات القادرة على التصميم والتنفيذ وفق المواصفات المحددة، وقادرة أيضًا على تقييم أداء هذه الشركات فترة بعد أخرى لتصحيح مسارها إذا لزم الأمر؛ فالجهات المراقبة والمشرفة لا تقل أهمية عن الجهات المنفذة؛ إذ يجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية. والاعتقاد بأن الشركات المنفذة على أرض الواقع هي الأهم هو اعتقاد خاطئ، قد ندفع ثمنه إذا لم تكن هناك جهات تراقب وتقيّم وتعاقب.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
08:46 PM

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان - الرياض
A A A
0
268

لا يمكن وصف الحريق الذي طال سقف محطة قطار الحرمين في السليمانية بجدة سوى بأنه هدر للمال العام، كما أنه يمثل حالة مخيفة ومقلقة من التهاون والتراخي في التعامل مع مشاريع الدولة، وأعني بذلك إلزام الشركات المنفذة بكل البنود المتفق عليها.

ليس خافيا علينا جميعًا أن مشروع قطار الحرمين الشريفين هو من أكبر المشاريع التنموية الحديثة، التي تقدم خدمات جليلة لزوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك لم تبخل السعودية مطلقًا في الإنفاق عليه؛ فخصصت له ميزانية إجمالية، تصل إلى 63 مليار ريال، حتى يكون نموذجيًّا في كل مواصفاته وتفاصيله الفنية؛ فالقطار يقطع المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط، مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بطول 450 كم. وطاقة المشروع الاستيعابية 60 مليون مسافر سنويًّا. والقطار يعد أسرع وأول قطار من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. فهل يُعقل بعد كل هذا الصرف السخي أن يشب حريق في سقف المحطة، وينتشر كيفما يحلو له متسلحًا بعدم وجود عوامل سلامة ولو فاسدة؟!

لا أحب أن أستبق الأحداث، أو الحكم على الأشياء قبل الأوان؛ فأنا أعلم أن هناك لجنة مشكَّلة من جهات عدة تحت إشراف إمارة مكة المكرمة، تتولى التحقيق في أسباب الحريق للوصول إلى مَن تقع عليه المسؤولية، ولكن دعونا نستثمر إيجابيات هذا الحريق، والاستفادة منه في تلافي مثل هذه الأخطاء مستقبلاً؛ فالحريق في حد ذاته بمنزلة جريمة، لها فاعل مستتر حتى اللحظة، ويومًا ما سيتم الكشف عن هذا الفاعل، وسينال عقابه وفق الأنظمة المعمول بها. وهذا لا ينبغي أن يكون هدفًا في حد ذاته، وإنما لا بد أن يكون هدفنا الرئيس عدم تكرار هذا الخطأ مرة ثانية؛ فالدولة ـ أعزها الله ـ مُقبلة على مشاريع عملاقة بمئات المليارات، ضمن مستهدفات رؤية 2030. هذه المشاريع سيتابعها العالم بأكمله؛ ليرى كيف تحول السعودية بوصلة اقتصادها من "النفط" إلى قطاعات اقتصادية واستثمارية جديدة، مثل السياحة والترفيه. ومثل هذه المشاريع لا مجال للخطأ فيها، أو التهاون في مواصفاتها الفنية، كما حصل في مشروع قطار الحرمين. ونحمد الله أن الحريق طال سقف الطابق الثاني فقط؛ ليفتح أعيننا على ما قد خفي علينا من أمور وإجراءات.

أعود وأكرر أن التعامل مع المشاريع التنموية للدولة يحتاج إلى متخصصين قادرين على اختيار الشركات القادرة على التصميم والتنفيذ وفق المواصفات المحددة، وقادرة أيضًا على تقييم أداء هذه الشركات فترة بعد أخرى لتصحيح مسارها إذا لزم الأمر؛ فالجهات المراقبة والمشرفة لا تقل أهمية عن الجهات المنفذة؛ إذ يجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية. والاعتقاد بأن الشركات المنفذة على أرض الواقع هي الأهم هو اعتقاد خاطئ، قد ندفع ثمنه إذا لم تكن هناك جهات تراقب وتقيّم وتعاقب.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,555
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,456
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,507
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,154

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة