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"أبشر": خدمة "فُرجت" أثبتت تعاضد المجتمع وقيمه المتأصلة

السعوديون يتفاعلون ويسددون أكثر من ٣٠٠ ألف

أكد حساب "أبشر" على "تويتر" الإفراج عن سجين بعد تدوينة مناشدة كتبتها ابنته وهي القصة التي نشرتها "سبق" عصر اليوم.

وقال الحساب: "خدمة فُرِجَت سلّطت الضوء على القيم المتأصلة في مجتمعنا من تآخ وتعاضد مثال لحالة تم الإفراج عنها في وقت قياسي: المبلغ المتعثر: 326,800.00 ريال سعودي".

وأشار: " تم سداد الفاتورة من قبل فاعلي الخير في ‏01/06/2019 *14:54* تم الإفراج عن الموقوف في: ‏01/06/2019 *16:44".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبشر": خدمة "فُرجت" أثبتت تعاضد المجتمع وقيمه المتأصلة
سبق

أكد حساب "أبشر" على "تويتر" الإفراج عن سجين بعد تدوينة مناشدة كتبتها ابنته وهي القصة التي نشرتها "سبق" عصر اليوم.

وقال الحساب: "خدمة فُرِجَت سلّطت الضوء على القيم المتأصلة في مجتمعنا من تآخ وتعاضد مثال لحالة تم الإفراج عنها في وقت قياسي: المبلغ المتعثر: 326,800.00 ريال سعودي".

وأشار: " تم سداد الفاتورة من قبل فاعلي الخير في ‏01/06/2019 *14:54* تم الإفراج عن الموقوف في: ‏01/06/2019 *16:44".

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
09:56 PM

"أبشر": خدمة "فُرجت" أثبتت تعاضد المجتمع وقيمه المتأصلة

السعوديون يتفاعلون ويسددون أكثر من ٣٠٠ ألف

A A A
بدر العتيبي - الرياض
8
5,970

أكد حساب "أبشر" على "تويتر" الإفراج عن سجين بعد تدوينة مناشدة كتبتها ابنته وهي القصة التي نشرتها "سبق" عصر اليوم.

وقال الحساب: "خدمة فُرِجَت سلّطت الضوء على القيم المتأصلة في مجتمعنا من تآخ وتعاضد مثال لحالة تم الإفراج عنها في وقت قياسي: المبلغ المتعثر: 326,800.00 ريال سعودي".

وأشار: " تم سداد الفاتورة من قبل فاعلي الخير في ‏01/06/2019 *14:54* تم الإفراج عن الموقوف في: ‏01/06/2019 *16:44".

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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32,844

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