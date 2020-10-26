فيديو.. معركة لإخلاء شجرة من "الدبابير القاتلة" في أمريكا

تقرير: العلماء يخوضون معركة مماثلة في أوروبا

باستخدام مكنسة كهربائية، دخل فريق من علماء الحشرات في معركة مع الدبابير الآسيوية القاتلة؛ ليقضوا بذلك على أول عش لهذه الدبابير يتم العثور عليها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت وزارة الزراعة في ولاية واشنطن إنها ظلت أسابيع تبحث عن تلك الدبابير التي تهاجم الإنسان وتقتله، لأنها قد تلسع مرارًا بسم أقوى من نحل العسل، كما أنها تقضي على خلايا نحل العسل.

وعثر علماء الحشرات بولاية على العش بالقرب من مدينة بلين القريبة من الحدود الكندية يوم الخميس الماضي، ثم عادوا بسترات وقفازات واقية لإجراء عملية الاستخراج.

وبثت وسائل الإعلام الأمريكية لقطات وصورًا لعش الدبابير واصطيادها باستخدام مكنسة كهربائية.

ويمكن أن يصل طول هذا الدبور اللاسع، وهو الأكبر في العالم، إلى ما يتراوح بين أربعة وستة سنتيمترات، وتعد جنوب شرق آسيا والصين وتايوان موطنه الأصلي. واكتشف صاحب منزل في بلين هذه الدبابير للمرة الأولى في الولايات المتحدة في ديسمبر.

وقال مسؤولون إنه بغض النظر عن الخطر على البشر، فإن هذه الدبابير تشكل تهديدًا للزراعة وصناعة المناحل؛ لأنها حشرات معروفة بافتراس نحل العسل؛ حيث يمكن لعدد قليل من الدبابير القضاء على خلية بأكملها خلال ساعات.

كما كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن معركة يقودها العلماء لوقف انتشار الدبابير الآسيوية القاتلة في بريطانيا، وقد استخدم فريق من جامعة إكستر أجهزة تتبع إلكترونية دقيقة لتتبع هذه الأنواع الغازية، التي تقتل وتأكل النحل في أعشاشها.

وقالت البروفيسور جولييت أوزبورن: إن هذه التكنولوجيا تساعد السلطات في العثور على أعشاش الدبابير في وقت مبكر؛ وهو أمر "حيوي" لمنع تلك الدبابير من "استعمار بريطانيا".

وحسب التقرير؛ فقد شوهدت الدبابير الآسيوية في إسبانيا وفرنسا وجزر القنال والمملكة المتحدة.