بالفيديو.. "العرفج": وضع سيارات الأجرة الجائلة يحتاج إلى معالجة وتنظيم

قال إن الحملات المتوالية على ولي العهد سببها نجاحاته المستمرة

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن قطاع سيارات الأجرة في السعودية يحتاج إلى تقنين وتنظيم، مشيرًا إلى أن تطبيقات الليموزين توفر 600 ألف فرصة عمل للسعوديين، وتتيح للشاب المتفرغ راتبًا يوازي راتب معلم في المستوى السادس.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أوضح "العرفج" أن الشعب السعودي ربط "حزام الأمان" بعد أن أعلن سمو ‫ولي العهد الحرب على الفساد، وبدأ التطبيق من أعلى الهرم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأمير "محمد بن سلمان" راعٍ ورؤية وراية، والحملات المتوالية على سموه سببها نجاحاته المستمرة.

كما تمنى "العرفج" أن يمضي مسار توطين الوظائف العليا في المسار نفسه مع توطين الوظائف الصغيرة في الوقت نفسه.

في سياق متصل، تساءل "العرفج" قائلاً: "لماذا لا نقدر الأشياء التي نراها كل يوم؟ ولماذا لا نعجب بالمبدعين الذين يعيشون من حولنا؟ وهل المعاصرة حجاب لأنها تحجب عنا فضائل من نعاصرهم؟".