رصدت عدسة المصور ماجد مساعد الرفاعي الأمطار التي هطلت عصر أمس السبت مصحوبة بزخات من البرد على بعض من مراكز ينبع النخل وجنوب محافظة العيص والتي سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب. شملت الأمطار مركز القرص وطريق العيص والفقعلي والمثلث وطاشا والسديرة وضاس جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد. وكانت محافظة ينبع وبدر والعيص قد شهدت أمطارًا متفرقة تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة وباشرت فرق الدفاع المدني 9 بلاغات حوادث إنقاذ محتجزين داخل مركبات و20 بلاغ احتجاز مركبات داخل مستنقعات مائية وعدة بلاغات التماسات كهربائية وبلاغات دخول مياه داخل منازل حيث طبقت خطط مواجهة الأمطار والسيول بالمنطقة. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني وردنا تنبيهًا متقدمًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات من صباح أمس السبت حتى اليوم الأحد .

شاهد.. مصور يوثق الأمطار والسيول والبرد في مراكز ينبع النخل ماجد الرفاعي سبق 2018-02-25 رصدت عدسة المصور ماجد مساعد الرفاعي الأمطار التي هطلت عصر أمس السبت مصحوبة بزخات من البرد على بعض من مراكز ينبع النخل وجنوب محافظة العيص والتي سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.



شملت الأمطار مركز القرص وطريق العيص والفقعلي والمثلث وطاشا والسديرة وضاس جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد.



وكانت محافظة ينبع وبدر والعيص قد شهدت أمطارًا متفرقة تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة وباشرت فرق الدفاع المدني 9 بلاغات حوادث إنقاذ محتجزين داخل مركبات و20 بلاغ احتجاز مركبات داخل مستنقعات مائية وعدة بلاغات التماسات كهربائية وبلاغات دخول مياه داخل منازل حيث طبقت خطط مواجهة الأمطار والسيول بالمنطقة.



وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني وردنا تنبيهًا متقدمًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات من صباح أمس السبت حتى اليوم الأحد .

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 01:36 AM

شاهد.. مصور يوثق الأمطار والسيول والبرد في مراكز ينبع النخل "الجهني": وردنا تنبيهًا متقدمًا من الأرصاد يستمر حتى اليوم الأحد





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رصدت عدسة المصور ماجد مساعد الرفاعي الأمطار التي هطلت عصر أمس السبت مصحوبة بزخات من البرد على بعض من مراكز ينبع النخل وجنوب محافظة العيص والتي سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.



شملت الأمطار مركز القرص وطريق العيص والفقعلي والمثلث وطاشا والسديرة وضاس جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد.



وكانت محافظة ينبع وبدر والعيص قد شهدت أمطارًا متفرقة تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة وباشرت فرق الدفاع المدني 9 بلاغات حوادث إنقاذ محتجزين داخل مركبات و20 بلاغ احتجاز مركبات داخل مستنقعات مائية وعدة بلاغات التماسات كهربائية وبلاغات دخول مياه داخل منازل حيث طبقت خطط مواجهة الأمطار والسيول بالمنطقة.



وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني وردنا تنبيهًا متقدمًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات من صباح أمس السبت حتى اليوم الأحد .