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سلطنة عمان: ٦٦٥ إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حالات الشفاء بالكويت إلى 59.739

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل "٦٦٥" إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد ١٩"؛ منها "٦١٨" لعمانيين، و"٤٧" لغير العمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة "٧٨٥٦٩" و"٤١٢" وفاة، وتماثل "٦٠٢٤٠" حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية "١٣١٤"، والحالات المنومة اليوم "٥٢"، وإجمالي المنومين "٥٢٢"، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة "١٨٤".

من جهة أخرى، سجلت الكويت اليوم 526 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 59.739 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان: ٦٦٥ إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل "٦٦٥" إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد ١٩"؛ منها "٦١٨" لعمانيين، و"٤٧" لغير العمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة "٧٨٥٦٩" و"٤١٢" وفاة، وتماثل "٦٠٢٤٠" حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية "١٣١٤"، والحالات المنومة اليوم "٥٢"، وإجمالي المنومين "٥٢٢"، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة "١٨٤".

من جهة أخرى، سجلت الكويت اليوم 526 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 59.739 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
12:51 PM

سلطنة عمان: ٦٦٥ إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حالات الشفاء بالكويت إلى 59.739

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل "٦٦٥" إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد ١٩"؛ منها "٦١٨" لعمانيين، و"٤٧" لغير العمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة "٧٨٥٦٩" و"٤١٢" وفاة، وتماثل "٦٠٢٤٠" حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية "١٣١٤"، والحالات المنومة اليوم "٥٢"، وإجمالي المنومين "٥٢٢"، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة "١٨٤".

من جهة أخرى، سجلت الكويت اليوم 526 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 59.739 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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