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مجمع "إمام الدعوة" بمكة ينظم فعاليات عن اليوم الوطني الـ 89

تهدف لغرس حب الوطن وإبراز جهود الملك المؤسس

تنظم مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة المكرمة بإشراف من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، برامج وفعاليات ومسابقات عن اليوم الوطني ٨٩ تحت شعار جهودنا همة وإنجازاتنا قمة.

وبيّن المدير العام لمؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية، عمير الزايدي أن هذه الفعاليات الوطنية انطلقت بتوجيه من المشرف العام على المؤسسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وتتضمن فعاليات وطنية متنوعة وبرامج شاملة متميزة تهدف لغرس حب الوطن وإبراز جهود الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في توحيد البلاد وجهود أبنائه في تطوير المملكة العربية السعودية حتى صارت من الدول الكبرى في مختلف الجوانب.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالله النفيعي أن هذه الفعاليات واجب وطني ومن ضمن البرامج الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة سنويًا تخليدًا لذكرى مؤسس هذه البلاد رحمه الله وبيان لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وإبراز للمشروعات التي تقدمها الدولة لرفاهية المواطن وتنمية الوطن وفق رؤية 2030 وبيان لواجبنا نحو بلادنا الغالية.

وللاشتراك في فعاليات وبرامج ومسابقات مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة في الاحتفال باليوم الوطني عبر حساب المؤسسة في " تويتر "https://mobile.twitter.com/mojam3?lang=ar

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مجمع "إمام الدعوة" بمكة ينظم فعاليات عن اليوم الوطني الـ 89
سبق

تنظم مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة المكرمة بإشراف من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، برامج وفعاليات ومسابقات عن اليوم الوطني ٨٩ تحت شعار جهودنا همة وإنجازاتنا قمة.

وبيّن المدير العام لمؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية، عمير الزايدي أن هذه الفعاليات الوطنية انطلقت بتوجيه من المشرف العام على المؤسسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وتتضمن فعاليات وطنية متنوعة وبرامج شاملة متميزة تهدف لغرس حب الوطن وإبراز جهود الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في توحيد البلاد وجهود أبنائه في تطوير المملكة العربية السعودية حتى صارت من الدول الكبرى في مختلف الجوانب.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالله النفيعي أن هذه الفعاليات واجب وطني ومن ضمن البرامج الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة سنويًا تخليدًا لذكرى مؤسس هذه البلاد رحمه الله وبيان لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وإبراز للمشروعات التي تقدمها الدولة لرفاهية المواطن وتنمية الوطن وفق رؤية 2030 وبيان لواجبنا نحو بلادنا الغالية.

وللاشتراك في فعاليات وبرامج ومسابقات مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة في الاحتفال باليوم الوطني عبر حساب المؤسسة في " تويتر "https://mobile.twitter.com/mojam3?lang=ar

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
09:15 PM

مجمع "إمام الدعوة" بمكة ينظم فعاليات عن اليوم الوطني الـ 89

تهدف لغرس حب الوطن وإبراز جهود الملك المؤسس

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تنظم مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة المكرمة بإشراف من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، برامج وفعاليات ومسابقات عن اليوم الوطني ٨٩ تحت شعار جهودنا همة وإنجازاتنا قمة.

وبيّن المدير العام لمؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية، عمير الزايدي أن هذه الفعاليات الوطنية انطلقت بتوجيه من المشرف العام على المؤسسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وتتضمن فعاليات وطنية متنوعة وبرامج شاملة متميزة تهدف لغرس حب الوطن وإبراز جهود الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في توحيد البلاد وجهود أبنائه في تطوير المملكة العربية السعودية حتى صارت من الدول الكبرى في مختلف الجوانب.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالله النفيعي أن هذه الفعاليات واجب وطني ومن ضمن البرامج الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة سنويًا تخليدًا لذكرى مؤسس هذه البلاد رحمه الله وبيان لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وإبراز للمشروعات التي تقدمها الدولة لرفاهية المواطن وتنمية الوطن وفق رؤية 2030 وبيان لواجبنا نحو بلادنا الغالية.

وللاشتراك في فعاليات وبرامج ومسابقات مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة في الاحتفال باليوم الوطني عبر حساب المؤسسة في " تويتر "https://mobile.twitter.com/mojam3?lang=ar

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