خلال يوم واحد.. المكسيك تسجّل 12631 إصابة جديدة بكورونا و225 وفاة

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 225 وفاة و12631 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا يوم السبت.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 236240، بينما سجّلت البلاد مليونين و654699 إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.