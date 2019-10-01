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بالفيديو .. لحظة انهيار جسر في تايوان وإصابة 14 شخصاً

بعد ساعات من إعصار قوي

انهار صباح اليوم الثلاثاء جسرٌ في قرية لصيد الأسماك على ساحل المحيط الهادئ في تايوان؛ ما أدى إلى إصابة 14 شخصاً على الأقل بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتظهر لقطات الفيديو، شاحنة وقود تسير عبر الجسر، قبل أن ينهار بالكامل ويغرق في الماء.

وسقط الجسر الذي يبلغ طوله 131 قدماً في منطقة نانفانغاو، على مجموعة من قوارب الصيد؛ ما أسفر وفق وكالة الإطفاء الوطنية عن محاصرة 6 أشخاص في أحد القوارب.

جاء الانهيار بعد ساعات من اجتياح إعصار قوي أجزاءً من الجزيرة، لكن المسؤولين لم يستطيعوا التأكيد إذا ما كانت العاصفة قد أضعفت الجسر أم لا.

وقالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون؛ إن عملية الإنقاذ بدأت للبحث عن الجرحى والمفقودين، آملة في إنقاذ الجميع في أسرع وقت لتقليل الأضرار.

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بالفيديو .. لحظة انهيار جسر في تايوان وإصابة 14 شخصاً
سبق

انهار صباح اليوم الثلاثاء جسرٌ في قرية لصيد الأسماك على ساحل المحيط الهادئ في تايوان؛ ما أدى إلى إصابة 14 شخصاً على الأقل بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتظهر لقطات الفيديو، شاحنة وقود تسير عبر الجسر، قبل أن ينهار بالكامل ويغرق في الماء.

وسقط الجسر الذي يبلغ طوله 131 قدماً في منطقة نانفانغاو، على مجموعة من قوارب الصيد؛ ما أسفر وفق وكالة الإطفاء الوطنية عن محاصرة 6 أشخاص في أحد القوارب.

جاء الانهيار بعد ساعات من اجتياح إعصار قوي أجزاءً من الجزيرة، لكن المسؤولين لم يستطيعوا التأكيد إذا ما كانت العاصفة قد أضعفت الجسر أم لا.

وقالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون؛ إن عملية الإنقاذ بدأت للبحث عن الجرحى والمفقودين، آملة في إنقاذ الجميع في أسرع وقت لتقليل الأضرار.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
11:41 AM

بالفيديو .. لحظة انهيار جسر في تايوان وإصابة 14 شخصاً

بعد ساعات من إعصار قوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انهار صباح اليوم الثلاثاء جسرٌ في قرية لصيد الأسماك على ساحل المحيط الهادئ في تايوان؛ ما أدى إلى إصابة 14 شخصاً على الأقل بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتظهر لقطات الفيديو، شاحنة وقود تسير عبر الجسر، قبل أن ينهار بالكامل ويغرق في الماء.

وسقط الجسر الذي يبلغ طوله 131 قدماً في منطقة نانفانغاو، على مجموعة من قوارب الصيد؛ ما أسفر وفق وكالة الإطفاء الوطنية عن محاصرة 6 أشخاص في أحد القوارب.

جاء الانهيار بعد ساعات من اجتياح إعصار قوي أجزاءً من الجزيرة، لكن المسؤولين لم يستطيعوا التأكيد إذا ما كانت العاصفة قد أضعفت الجسر أم لا.

وقالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون؛ إن عملية الإنقاذ بدأت للبحث عن الجرحى والمفقودين، آملة في إنقاذ الجميع في أسرع وقت لتقليل الأضرار.

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