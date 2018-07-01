تدشين خدمة التوصيل الرقمي بمحافظة يدمة
لتلبية رغبة العملاء بتوصيل طلباتهم لموقعهم
دشن محافظ يدمة، التابعة لمنطقة نجران، المكلف، موفق بن عبدالعادي العنزي، ومدير الاتصالات السعودية بنجران، المهندس سعد بني هميم، اليوم، خدمة التوصيل الرقمي لشركة الاتصالات السعودية بالمحافظة.
وتلبي الخدمة الرقمية، رغبة العملاء بتوصيل طلباتهم لموقعهم ( شرائح جديدة - تغير شرائح - أجهزة )، بحضور مدير شرطة محافظة يدمة، وفريق العمل بشركة الاتصالات السعودية.
تدشين خدمة التوصيل الرقمي بمحافظة يدمة
بندر آل عوض
سبق
2018-07-01
دشن محافظ يدمة، التابعة لمنطقة نجران، المكلف، موفق بن عبدالعادي العنزي، ومدير الاتصالات السعودية بنجران، المهندس سعد بني هميم، اليوم، خدمة التوصيل الرقمي لشركة الاتصالات السعودية بالمحافظة.
وتلبي الخدمة الرقمية، رغبة العملاء بتوصيل طلباتهم لموقعهم ( شرائح جديدة - تغير شرائح - أجهزة )، بحضور مدير شرطة محافظة يدمة، وفريق العمل بشركة الاتصالات السعودية.
01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
07:06 PM
تدشين خدمة التوصيل الرقمي بمحافظة يدمة
لتلبية رغبة العملاء بتوصيل طلباتهم لموقعهم
دشن محافظ يدمة، التابعة لمنطقة نجران، المكلف، موفق بن عبدالعادي العنزي، ومدير الاتصالات السعودية بنجران، المهندس سعد بني هميم، اليوم، خدمة التوصيل الرقمي لشركة الاتصالات السعودية بالمحافظة.
وتلبي الخدمة الرقمية، رغبة العملاء بتوصيل طلباتهم لموقعهم ( شرائح جديدة - تغير شرائح - أجهزة )، بحضور مدير شرطة محافظة يدمة، وفريق العمل بشركة الاتصالات السعودية.