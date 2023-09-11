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اعتماد 14 مشروعًا سعوديًّا في برنامج "إثراء المحتوى" في نسخته الأولى

لإظهار الصورة المشرقة في المجالات الثقافية والفنية وتعزيز مكانة المملكة

اعتمد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، أمس، 14 مشروعًا سعوديًّا في البرنامج الوطني لدعم المحتوى الثقافي والإبداعي "إثراء المحتوى" في نسخته الأولى، الهادف إلى تنمية صناعة المحتوى المحلي، وتعزيز فرصه في المملكة بشتى القطاعات الثقافية والإبداعية.

ويأتي برنامج "إثراء المحتوى" الذي أطلق ضِمن مسابقة "اقرأ" 2018م في أرامكو السعودية، كأحد البرامج الرئيسية في مركز "إثراء"، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وإطلاق القطاعات الواعدة وتنمية الطاقات البشرية، وإظهار الصورة المشرقة للمحتوى العربي المحلي في المجالات الثقافية والفنية، وتعزيز مكانة المملكة في صناعة المحتوى عالميًّا، إلى جانب إيجاد بيئة محفزة على الإنتاج وتبادل المعرفة.

ويقدم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي عبر برنامج "إثراء المحتوى" دعمًا ماليًّا ولوجستيًّا يمكّن الجهات المشاركة من تنفيذ مشاريعها وتقديمها للجمهور، عبر رحلة مستمرة من الشراكة والتطوير وتوزيع المحتوى والوصول به إلى المتلقي عبر توفير المنصات التي يستطيع من خلالها المتلقي الاستفادة من المحتوى على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

مركز الملك عببدالعزيز الثقافي العالمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد 14 مشروعًا سعوديًّا في برنامج "إثراء المحتوى" في نسخته الأولى
سبق

اعتمد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، أمس، 14 مشروعًا سعوديًّا في البرنامج الوطني لدعم المحتوى الثقافي والإبداعي "إثراء المحتوى" في نسخته الأولى، الهادف إلى تنمية صناعة المحتوى المحلي، وتعزيز فرصه في المملكة بشتى القطاعات الثقافية والإبداعية.

ويأتي برنامج "إثراء المحتوى" الذي أطلق ضِمن مسابقة "اقرأ" 2018م في أرامكو السعودية، كأحد البرامج الرئيسية في مركز "إثراء"، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وإطلاق القطاعات الواعدة وتنمية الطاقات البشرية، وإظهار الصورة المشرقة للمحتوى العربي المحلي في المجالات الثقافية والفنية، وتعزيز مكانة المملكة في صناعة المحتوى عالميًّا، إلى جانب إيجاد بيئة محفزة على الإنتاج وتبادل المعرفة.

ويقدم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي عبر برنامج "إثراء المحتوى" دعمًا ماليًّا ولوجستيًّا يمكّن الجهات المشاركة من تنفيذ مشاريعها وتقديمها للجمهور، عبر رحلة مستمرة من الشراكة والتطوير وتوزيع المحتوى والوصول به إلى المتلقي عبر توفير المنصات التي يستطيع من خلالها المتلقي الاستفادة من المحتوى على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
02:33 PM

اعتماد 14 مشروعًا سعوديًّا في برنامج "إثراء المحتوى" في نسخته الأولى

لإظهار الصورة المشرقة في المجالات الثقافية والفنية وتعزيز مكانة المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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اعتمد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، أمس، 14 مشروعًا سعوديًّا في البرنامج الوطني لدعم المحتوى الثقافي والإبداعي "إثراء المحتوى" في نسخته الأولى، الهادف إلى تنمية صناعة المحتوى المحلي، وتعزيز فرصه في المملكة بشتى القطاعات الثقافية والإبداعية.

ويأتي برنامج "إثراء المحتوى" الذي أطلق ضِمن مسابقة "اقرأ" 2018م في أرامكو السعودية، كأحد البرامج الرئيسية في مركز "إثراء"، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وإطلاق القطاعات الواعدة وتنمية الطاقات البشرية، وإظهار الصورة المشرقة للمحتوى العربي المحلي في المجالات الثقافية والفنية، وتعزيز مكانة المملكة في صناعة المحتوى عالميًّا، إلى جانب إيجاد بيئة محفزة على الإنتاج وتبادل المعرفة.

ويقدم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي عبر برنامج "إثراء المحتوى" دعمًا ماليًّا ولوجستيًّا يمكّن الجهات المشاركة من تنفيذ مشاريعها وتقديمها للجمهور، عبر رحلة مستمرة من الشراكة والتطوير وتوزيع المحتوى والوصول به إلى المتلقي عبر توفير المنصات التي يستطيع من خلالها المتلقي الاستفادة من المحتوى على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

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