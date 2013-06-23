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"تقييم" تطرح سياسة التعليم المهني المستمر لاستقبال مرئيات العموم

بما يساهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية لعملاء الهيئة

طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" اليوم، سياسة التعليم المهني المستمر التي تُعنى ببحث أعضاء "تقييم" الحاصلين على الزمالة، وتطوير وتحسين مهاراتهم باستمرار؛ مما سيسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية لعملاء التقييم.

جاء ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير مهارات أعضائها، وإشراك المتخصصين في وضع السياسات واللوائح المتعلقة بتنظيم وتطوير المهنة.

وتَضَمّنت سياسة التعليم المهني المستمر "أنشطة تعليم مهني مستمر منظمة"، مثل اجتياز دورات أكاديمية "تقييم"، وحضور مؤتمرات "تقييم"، والمشاركة في اللجان والتدريب المهني من منظمات التقييم المعترَف بها، وأيضًا "أنشطة تعليم مهني مستمر غير منظمة" مثل تدريب الدورات في أحد فروع التقييم والتدريب على رأس العمل، ونشر المقالات أو الكتب في مجال التقييم.

وأوضحت السياسة متطلبات التعليم المهني المستمر وفقًا لـفئات العضوية، كما شملت معايير منح ساعات التعليم المهني المستمر وعقوبات عدم الامتثال.

وتتطلع الهيئة لاستقبال آراء المعنيين والمهتمين وملاحظاتهم في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 3/ 12/ 1442هـ الموافق 13/ 7/ 2021م، من خلال البريد إلكتروني: pdd@taqeem.gov.sa.

ونوّهت الهيئة بأنه سيتم مراجعة مرئيات وملاحظات المشاركين المقدمة بكل حرص ودقة؛ للاستفادة منها في تطوير واعتماد النسخ النهائية للسياسة.

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقييم" تطرح سياسة التعليم المهني المستمر لاستقبال مرئيات العموم
سبق

طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" اليوم، سياسة التعليم المهني المستمر التي تُعنى ببحث أعضاء "تقييم" الحاصلين على الزمالة، وتطوير وتحسين مهاراتهم باستمرار؛ مما سيسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية لعملاء التقييم.

جاء ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير مهارات أعضائها، وإشراك المتخصصين في وضع السياسات واللوائح المتعلقة بتنظيم وتطوير المهنة.

وتَضَمّنت سياسة التعليم المهني المستمر "أنشطة تعليم مهني مستمر منظمة"، مثل اجتياز دورات أكاديمية "تقييم"، وحضور مؤتمرات "تقييم"، والمشاركة في اللجان والتدريب المهني من منظمات التقييم المعترَف بها، وأيضًا "أنشطة تعليم مهني مستمر غير منظمة" مثل تدريب الدورات في أحد فروع التقييم والتدريب على رأس العمل، ونشر المقالات أو الكتب في مجال التقييم.

وأوضحت السياسة متطلبات التعليم المهني المستمر وفقًا لـفئات العضوية، كما شملت معايير منح ساعات التعليم المهني المستمر وعقوبات عدم الامتثال.

وتتطلع الهيئة لاستقبال آراء المعنيين والمهتمين وملاحظاتهم في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 3/ 12/ 1442هـ الموافق 13/ 7/ 2021م، من خلال البريد إلكتروني: pdd@taqeem.gov.sa.

ونوّهت الهيئة بأنه سيتم مراجعة مرئيات وملاحظات المشاركين المقدمة بكل حرص ودقة؛ للاستفادة منها في تطوير واعتماد النسخ النهائية للسياسة.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
01:49 PM

"تقييم" تطرح سياسة التعليم المهني المستمر لاستقبال مرئيات العموم

بما يساهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية لعملاء الهيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" اليوم، سياسة التعليم المهني المستمر التي تُعنى ببحث أعضاء "تقييم" الحاصلين على الزمالة، وتطوير وتحسين مهاراتهم باستمرار؛ مما سيسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية لعملاء التقييم.

جاء ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير مهارات أعضائها، وإشراك المتخصصين في وضع السياسات واللوائح المتعلقة بتنظيم وتطوير المهنة.

وتَضَمّنت سياسة التعليم المهني المستمر "أنشطة تعليم مهني مستمر منظمة"، مثل اجتياز دورات أكاديمية "تقييم"، وحضور مؤتمرات "تقييم"، والمشاركة في اللجان والتدريب المهني من منظمات التقييم المعترَف بها، وأيضًا "أنشطة تعليم مهني مستمر غير منظمة" مثل تدريب الدورات في أحد فروع التقييم والتدريب على رأس العمل، ونشر المقالات أو الكتب في مجال التقييم.

وأوضحت السياسة متطلبات التعليم المهني المستمر وفقًا لـفئات العضوية، كما شملت معايير منح ساعات التعليم المهني المستمر وعقوبات عدم الامتثال.

وتتطلع الهيئة لاستقبال آراء المعنيين والمهتمين وملاحظاتهم في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 3/ 12/ 1442هـ الموافق 13/ 7/ 2021م، من خلال البريد إلكتروني: pdd@taqeem.gov.sa.

ونوّهت الهيئة بأنه سيتم مراجعة مرئيات وملاحظات المشاركين المقدمة بكل حرص ودقة؛ للاستفادة منها في تطوير واعتماد النسخ النهائية للسياسة.

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