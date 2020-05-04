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نادي الأمجاد بصبيا يطلق حملة للتبرع بالدم

تستمر لمدة 10 أيام بالتعاون مع المستشفى العام

نفذ نادي الأمجاد بمحافظة صبيا أمس فعاليات حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى محافظة صبيا العام، وذلك بمقر النادي داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الأمجاد بصبيا على صليلي ومدير مستشفى صبيا الدكتور علي بن سعيد الأحمري ومشاركة عدد من منسوبي النادي في التبرع بدمائهم إيماناً منهم بأهمية التبرع والتي قد تساهم في إنقاذ حياة المرضى.

وأوضح المشرف العام على الحملة سعيد بن محمد عواجي بأن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم لكافة شرائح المجتمع بشكل عام وللرياضيين من داخل مدينة وقرى وهجر محافظة صبيا بشكل خاص إضافة غتعزيز مخزون الدم بمستشفى صبيا العام، خصوصاً في الوضع الراهن التي نشهد فيه انتشارًا لفايروس "كورونا" والجهود الحثيثة التي تبذلها كافة المستشفيات والقطاعات الصحية لمواجهة هذا الجائحة.

وأضاف عواجي أن الحملة تستمر لمدة عشرة أيام تبدأ عند التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً، إذ يمكن للمتبرعين الحصول على إذن الخروج أثناء فترة منع التجول، وذلك من خلال تطبيق "وتين" الذي يمنح كل متبرع مشهداً تعريفياً يمكنه الذهاب لمقر نادي الأمجاد دون إيقاف من النقاط الأمنية .

وقدم "عواجي" الشكر نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الأمجاد لإدارة مستشفى صبيا العام وقسم المختبر اللذين ساهما في تنفيذ هذه الحملة، مؤكداً أن المستشفى شريك فاعل في أنشطة وفعاليات نادي الأمجاد بمحافظة صبيا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نادي الأمجاد بصبيا يطلق حملة للتبرع بالدم
سبق

نفذ نادي الأمجاد بمحافظة صبيا أمس فعاليات حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى محافظة صبيا العام، وذلك بمقر النادي داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الأمجاد بصبيا على صليلي ومدير مستشفى صبيا الدكتور علي بن سعيد الأحمري ومشاركة عدد من منسوبي النادي في التبرع بدمائهم إيماناً منهم بأهمية التبرع والتي قد تساهم في إنقاذ حياة المرضى.

وأوضح المشرف العام على الحملة سعيد بن محمد عواجي بأن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم لكافة شرائح المجتمع بشكل عام وللرياضيين من داخل مدينة وقرى وهجر محافظة صبيا بشكل خاص إضافة غتعزيز مخزون الدم بمستشفى صبيا العام، خصوصاً في الوضع الراهن التي نشهد فيه انتشارًا لفايروس "كورونا" والجهود الحثيثة التي تبذلها كافة المستشفيات والقطاعات الصحية لمواجهة هذا الجائحة.

وأضاف عواجي أن الحملة تستمر لمدة عشرة أيام تبدأ عند التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً، إذ يمكن للمتبرعين الحصول على إذن الخروج أثناء فترة منع التجول، وذلك من خلال تطبيق "وتين" الذي يمنح كل متبرع مشهداً تعريفياً يمكنه الذهاب لمقر نادي الأمجاد دون إيقاف من النقاط الأمنية .

وقدم "عواجي" الشكر نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الأمجاد لإدارة مستشفى صبيا العام وقسم المختبر اللذين ساهما في تنفيذ هذه الحملة، مؤكداً أن المستشفى شريك فاعل في أنشطة وفعاليات نادي الأمجاد بمحافظة صبيا.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
04:16 PM

نادي الأمجاد بصبيا يطلق حملة للتبرع بالدم

تستمر لمدة 10 أيام بالتعاون مع المستشفى العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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نفذ نادي الأمجاد بمحافظة صبيا أمس فعاليات حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى محافظة صبيا العام، وذلك بمقر النادي داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الأمجاد بصبيا على صليلي ومدير مستشفى صبيا الدكتور علي بن سعيد الأحمري ومشاركة عدد من منسوبي النادي في التبرع بدمائهم إيماناً منهم بأهمية التبرع والتي قد تساهم في إنقاذ حياة المرضى.

وأوضح المشرف العام على الحملة سعيد بن محمد عواجي بأن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم لكافة شرائح المجتمع بشكل عام وللرياضيين من داخل مدينة وقرى وهجر محافظة صبيا بشكل خاص إضافة غتعزيز مخزون الدم بمستشفى صبيا العام، خصوصاً في الوضع الراهن التي نشهد فيه انتشارًا لفايروس "كورونا" والجهود الحثيثة التي تبذلها كافة المستشفيات والقطاعات الصحية لمواجهة هذا الجائحة.

وأضاف عواجي أن الحملة تستمر لمدة عشرة أيام تبدأ عند التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً، إذ يمكن للمتبرعين الحصول على إذن الخروج أثناء فترة منع التجول، وذلك من خلال تطبيق "وتين" الذي يمنح كل متبرع مشهداً تعريفياً يمكنه الذهاب لمقر نادي الأمجاد دون إيقاف من النقاط الأمنية .

وقدم "عواجي" الشكر نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الأمجاد لإدارة مستشفى صبيا العام وقسم المختبر اللذين ساهما في تنفيذ هذه الحملة، مؤكداً أن المستشفى شريك فاعل في أنشطة وفعاليات نادي الأمجاد بمحافظة صبيا.

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