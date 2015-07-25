أوضحت وزارة الصحة في رد على استفسار "سبق" أن مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية من المرضى سيتم استقبالهم وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم بغض النظر عن حالة التحصين عند تطبيق القرار في الـ22 من الشهر الجاري، أما بالنسبة لزوار المرضى والمرافقين فسيُطبَّق عليهم القرار، وتخضع الحالات الاستثنائية لتقييم الفِرق الطبية في المنشآت الصحية ما لم تكن حالة طارئة. وأكدت أن اللقاح سيتم توفيره في المستشفيات لمن يرغب في أخذه.

"الصحة" تجيب عن استفسار "سبق": سيتم استقبال مراجعي المستشفيات دون اشتراط التحصين عبدالله البرقاوي سبق 2021-07-24 أوضحت وزارة الصحة في رد على استفسار "سبق" أن مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية من المرضى سيتم استقبالهم وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم بغض النظر عن حالة التحصين عند تطبيق القرار في الـ22 من الشهر الجاري، أما بالنسبة لزوار المرضى والمرافقين فسيُطبَّق عليهم القرار، وتخضع الحالات الاستثنائية لتقييم الفِرق الطبية في المنشآت الصحية ما لم تكن حالة طارئة.



وأكدت أن اللقاح سيتم توفيره في المستشفيات لمن يرغب في أخذه.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 08:46 PM

اخر تعديل 25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 07:24 AM

"الصحة" تجيب عن استفسار "سبق": سيتم استقبال مراجعي المستشفيات دون اشتراط التحصين زوَّار المرضى والمرافقين سيُطبَّق عليهم قرار شرط التحصين





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أوضحت وزارة الصحة في رد على استفسار "سبق" أن مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية من المرضى سيتم استقبالهم وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم بغض النظر عن حالة التحصين عند تطبيق القرار في الـ22 من الشهر الجاري، أما بالنسبة لزوار المرضى والمرافقين فسيُطبَّق عليهم القرار، وتخضع الحالات الاستثنائية لتقييم الفِرق الطبية في المنشآت الصحية ما لم تكن حالة طارئة.



وأكدت أن اللقاح سيتم توفيره في المستشفيات لمن يرغب في أخذه.