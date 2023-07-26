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ترقية "آل مسعود" إلى رتبة رائد

تقلد النقيب محمد بن هذال بن عبود آل مسعود، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، ‎رتبة رائد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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ترقية "آل مسعود" إلى رتبة رائد
سبق

تقلد النقيب محمد بن هذال بن عبود آل مسعود، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، ‎رتبة رائد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
07:37 PM

ترقية "آل مسعود" إلى رتبة رائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تقلد النقيب محمد بن هذال بن عبود آل مسعود، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، ‎رتبة رائد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,131
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,297
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,210
29 مليار ..

29 مليار ..

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19,155

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