ترقية "آل مسعود" إلى رتبة رائد

تقلد النقيب محمد بن هذال بن عبود آل مسعود، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، ‎رتبة رائد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.