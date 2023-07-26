ترقية "آل مسعود" إلى رتبة رائد

تقلد النقيب محمد بن هذال بن عبود آل مسعود، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، رتبة رائد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
وتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
تقلد النقيب محمد بن هذال بن عبود آل مسعود، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، رتبة رائد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
وتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
تقلد النقيب محمد بن هذال بن عبود آل مسعود، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، رتبة رائد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
وتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
تقلد النقيب محمد بن هذال بن عبود آل مسعود، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، رتبة رائد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
وتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.