168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والإجمالي 2903
وزارة الصحة: الوفيات 13 ولدينا 888 حالة قد تماثلت للشفاء
أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903 حالة.
وقالت الوزارة: "تم تسجيل (168) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ منها (41) حالة لعمانيين، و(127) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2903)، وعدد الوفيات (13)، وتود الوزارة التأكيد أن (888) حالة قد تماثلت للشفاء".
168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والإجمالي 2903
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-06
أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903 حالة.
وقالت الوزارة: "تم تسجيل (168) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ منها (41) حالة لعمانيين، و(127) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2903)، وعدد الوفيات (13)، وتود الوزارة التأكيد أن (888) حالة قد تماثلت للشفاء".
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:32 AM
168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والإجمالي 2903
وزارة الصحة: الوفيات 13 ولدينا 888 حالة قد تماثلت للشفاء
أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903 حالة.
وقالت الوزارة: "تم تسجيل (168) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ منها (41) حالة لعمانيين، و(127) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2903)، وعدد الوفيات (13)، وتود الوزارة التأكيد أن (888) حالة قد تماثلت للشفاء".