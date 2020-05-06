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168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والإجمالي 2903

وزارة الصحة: الوفيات 13 ولدينا 888 حالة قد تماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903 حالة.

وقالت الوزارة: "تم تسجيل (168) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ منها (41) حالة لعمانيين، و(127) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2903)، وعدد الوفيات (13)، وتود الوزارة التأكيد أن (888) حالة قد تماثلت للشفاء".

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والإجمالي 2903
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903 حالة.

وقالت الوزارة: "تم تسجيل (168) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ منها (41) حالة لعمانيين، و(127) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2903)، وعدد الوفيات (13)، وتود الوزارة التأكيد أن (888) حالة قد تماثلت للشفاء".

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:32 AM

168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والإجمالي 2903

وزارة الصحة: الوفيات 13 ولدينا 888 حالة قد تماثلت للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903 حالة.

وقالت الوزارة: "تم تسجيل (168) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ منها (41) حالة لعمانيين، و(127) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2903)، وعدد الوفيات (13)، وتود الوزارة التأكيد أن (888) حالة قد تماثلت للشفاء".

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