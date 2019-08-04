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لأول مرة بالطائف .. عروض "سيركو أمريكانو" بمهرجان ولي العهد للهجن

تستمر لنهاية أغسطس وتحتوي عديداً من الفعاليات تناسب كل الأعمار

انطلقت فعاليات السيرك العالمي "سيركو أمريكانو" بحضور عدد كبير من الزوّار، ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد الثاني للهجن، والمقامة حالياً في حديقة الفيصلية بالطائف.

وتمّ استقطاب السيرك العالمي إلى محافظة الطائف للمرة الأولى بعد النجاح المبهر للعروض المقدمة بمدينة الرياض خلال الفترة الماضية، حيث يعد مهرجان ولي العهد بالطائف المحطة الثانية للسيرك في المملكة.

وتستمر العروض مدة شهر كامل بداية من الأول من شهر أغسطس الحالي, ويحتوي عديداً من الفعاليات تناسب كل الأعمار من جميع الفئات من زوّار فعاليات المهرجان.

يقدّم "سيركو أمريكانو" عروضاً ممتعةً وشيقةً على مستوى عالٍ من الدقة، بتقديم العروض الاستعراضية والحركية والعروض الحركية الضوئية التفاعلية بما يتناسب مع المهرجانات لإضفاء روح المرح والمتعة والتفاعل.

يُذكر أنه تم الاستعداد للفعالية من خلال فريق عمل متكامل للتخطيط والإنشاء وتسخير الإمكانات كافة لإقامة فعالية بهذا الحجم، حيث تمّ التجهيز من وقت مبكر لخيمة السيرك التي تستوعب أكثر من 250 متفرجاً.

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لأول مرة بالطائف .. عروض "سيركو أمريكانو" بمهرجان ولي العهد للهجن
سبق

انطلقت فعاليات السيرك العالمي "سيركو أمريكانو" بحضور عدد كبير من الزوّار، ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد الثاني للهجن، والمقامة حالياً في حديقة الفيصلية بالطائف.

وتمّ استقطاب السيرك العالمي إلى محافظة الطائف للمرة الأولى بعد النجاح المبهر للعروض المقدمة بمدينة الرياض خلال الفترة الماضية، حيث يعد مهرجان ولي العهد بالطائف المحطة الثانية للسيرك في المملكة.

وتستمر العروض مدة شهر كامل بداية من الأول من شهر أغسطس الحالي, ويحتوي عديداً من الفعاليات تناسب كل الأعمار من جميع الفئات من زوّار فعاليات المهرجان.

يقدّم "سيركو أمريكانو" عروضاً ممتعةً وشيقةً على مستوى عالٍ من الدقة، بتقديم العروض الاستعراضية والحركية والعروض الحركية الضوئية التفاعلية بما يتناسب مع المهرجانات لإضفاء روح المرح والمتعة والتفاعل.

يُذكر أنه تم الاستعداد للفعالية من خلال فريق عمل متكامل للتخطيط والإنشاء وتسخير الإمكانات كافة لإقامة فعالية بهذا الحجم، حيث تمّ التجهيز من وقت مبكر لخيمة السيرك التي تستوعب أكثر من 250 متفرجاً.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
01:19 PM

لأول مرة بالطائف .. عروض "سيركو أمريكانو" بمهرجان ولي العهد للهجن

تستمر لنهاية أغسطس وتحتوي عديداً من الفعاليات تناسب كل الأعمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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انطلقت فعاليات السيرك العالمي "سيركو أمريكانو" بحضور عدد كبير من الزوّار، ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد الثاني للهجن، والمقامة حالياً في حديقة الفيصلية بالطائف.

وتمّ استقطاب السيرك العالمي إلى محافظة الطائف للمرة الأولى بعد النجاح المبهر للعروض المقدمة بمدينة الرياض خلال الفترة الماضية، حيث يعد مهرجان ولي العهد بالطائف المحطة الثانية للسيرك في المملكة.

وتستمر العروض مدة شهر كامل بداية من الأول من شهر أغسطس الحالي, ويحتوي عديداً من الفعاليات تناسب كل الأعمار من جميع الفئات من زوّار فعاليات المهرجان.

يقدّم "سيركو أمريكانو" عروضاً ممتعةً وشيقةً على مستوى عالٍ من الدقة، بتقديم العروض الاستعراضية والحركية والعروض الحركية الضوئية التفاعلية بما يتناسب مع المهرجانات لإضفاء روح المرح والمتعة والتفاعل.

يُذكر أنه تم الاستعداد للفعالية من خلال فريق عمل متكامل للتخطيط والإنشاء وتسخير الإمكانات كافة لإقامة فعالية بهذا الحجم، حيث تمّ التجهيز من وقت مبكر لخيمة السيرك التي تستوعب أكثر من 250 متفرجاً.

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